Avanza reclama el desbloqueo del convenio de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés

El sindicato Avanza denuncia un bloqueo del Ayuntamiento al acuerdo para el nuevo convenio colectivo de la plantilla de la Fundación Deportiva Municipal (FDM). Según relatan desde la central, trabajadores y presidencia de la FDM acordaron hace un año un nuevo marco laboral que, entre otros aspectos, permitía a la plantilla equiparar sus condiciones al resto del trabajadores municipales. Si bien, denuncia Avanza, ese acuerdo, que está pendiente de completar su tramitación para ser votado por el Pleno, "está guardado en un cajón". "Esto solo se puede deber a la inoperancia absoluta que existe en toda la gestión municipal, sobre todo en lo relativo a las relaciones laborales; un desprecio o ninguneo hacia la normalización del marco laboral de la plantilla de la FDM; y discrepancias internas en la concejalía de Deportes y la Alcaldía", apuntan desde Avanza.

"El acuerdo alcanzado debe salir del cajón en el que se encuentre para su aprobación definitiva en el pleno municipal. Debemos exigir a todo el gobierno municipal que cumpla sus obligaciones y debemos apelar también al resto de grupos con representación municipal, a los que solicitaremos una reunión formal en los próximos días", señalan desde Avanza, que denuncian que la FDM lleva con el convenio colectivo caducado desde 2015.