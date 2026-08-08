Avilés se prepara para el eclipse con un dispositivo especial de 18 agentes de Policía Local

El Ayuntamiento de Avilés desplegará un dispositivo especial este miércoles con motivo del eclipse. La ciudad es uno de los 74 puntos de observación de este fenómeno que se producirá en torno a las 20.30 horas, con una duración aproximada de un minuto y 45 segundos en el momento de máxima ocultación. El Consistorio parte de la idea de que durante la tarde del próximo día 12 la asistencia al Centro Niemeyer será multitudinaria así como los numerosos desplazamientos en la ciudad y la comarca hacia los diferentes puntos de observación. Por ello, la Policía Local contará con un servicio especial de 18 agentes en total para la vigilancia del tráfico y gestión de la movilidad en el entorno del Centro Niemeyer, en las zonas elevadas de la ciudad con la posibilidad de corte de la vía a la ermita de la Luz, así como en todos aquellos puntos críticos por la afluencia de personas y el volumen de desplazamientos. La Policía Local vigilará las carreteras de su competencia a su paso por Avilés como la glorieta de Buenavista, los accesos al Parque Empresarial Principado de Asturias así como la intersección de Avenida de Gijón con el Puente Azud y la AS-19 además de la avenida Conde de Guadalhorce.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, presidió una reunión este jueves para la coordinación de este dispositivo en la que participaron la Policía Local de Avilés, el Centro Niemeyer, la Autoridad Portuaria de Avilés, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Avilés está preparado para activar su Plan de Emergencia en la fase de alerta 1 y también para activar, si fuese necesario, el grupo de apoyo logístico y el Centro de Información. Avilés ha trabajado en los últimos meses en coordinación con el Centro Niemeyer, la Autoridad Portuaria, los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, el SEPA y Delegación de Gobierno para preparar y desplegar aquellos recursos que fueran necesarios.

Además, hasta el próximo miércoles, agentes de la Policía Local están inspeccionando establecimientos comerciales para comprobar que se comercializan gafas correctamente homologadas. También se está controlando la posible venta ambulante de las mismas.

El Gobierno de Asturias, a través del Consorcio de Transportes, reforzará y ampliará los servicios de las rutas regulares que puedan ser utilizadas para acceder a los puntos de mayor afluencia turística y los puntos de observación del eclipse, como Avilés. En este sentido se verán ampliados los servicios entre Oviedo, Gijón y Avilés y las líneas entre Gijón, Candás, Luanco así como el servicio entre Piedras Blancas y Avilés a su paso por Salinas.

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El Ayuntamiento ha promovido diferentes actividades de difusión previas al eclipse, como charlas informativas con expertos y talleres para familias. Además, para el público menor de 30 años, la asociación EON organiza una jornada de observación segura del eclipse.