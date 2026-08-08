Los decanos del Festival de la Cerveza de Avilés son la caña: "Se llegaban a vender 4.000 bocadillos en un día"
"Es lo mejor del verano", celebran los primeros visitantes del certamen, este año sin música, que lleva un año más la gastronomía a La Exposición
José Pérez es uno de los pioneros del festival de la cerveza de Avilés. Ama esta fiesta. Tal es así que cada año desde que se jubiló se da de alta en autónomos durante diez días para volver a participar en esta cita que llena cada año La Exposición. Tiene 72 años y lleva treinta veranos vendiendo cerveza y también bocadillos en este clásico estival que, pese a la lluvia y la ausencia de música en directo, volvió a dar vida a Las Meanas. "Llegué a tener cuatro puestos y ahora, dos", señala el hostelero. Richar Fernández es distribuidor, fabricante y hostelero, y también es pionero en el certamen avilesino, desde los tiempos de la plaza Hermanos Orbón. Fran Ariza, ya jubilado, comenzó más tarde, en 1999, con la venta de bocadillos, de picadillo de chorizo de jabalí y ciervo. Los tres reflexionan sobre este encuentro que se extenderá hasta el próximo sábado 15. "Se vende bien aunque también hay que decirlo, está yendo a menos", apunta Fernández.
"Sin música no hay paraíso, hay que buscar la manera", advierte Ariza, que recuerda aquellas jornadas interminables en la plaza de abastos, hasta bien entrada la madrugada. "El festival de la cerveza ha dado tardes y noches con ventas de hasta 4.000 bocadillos", recuerda Pérez, frente a las actuales en las que "se venden 4.000 en toda la feria como mucho". Proponen que, al menos, la música sonara hasta las 22.30 horas "para no molestar a nadie". Pero eso no será este año. La oferta es otra. La variedad de cervezas es amplísima, más de doscientas según apunta el cervecero Christian Álvarez. El público es fiel. "Creo que solo falté un año", sostiene Marcos Martínez, nada más darle el "primer trago del festival" a una tostada. "Hay que ser optimistas, pese al agua y que no haya música, va a estar muy bien este festival", indica Christian Álvarez. De picar también hay una amplia oferta, entre raciones y bocadillos.
Richar Fernández, Francisco Ariza y José Pérez brindan cada uno con una cerveza porque "todo vaya bien" y que los avilesinos y visitantes se animen a participar en este clásico del verano. "Esperemos que crezca el auge del bebedor de cerveza", sostiene Dani Torres, después de echar una caña junto a Paula Gimeno, Nagore Sánchez y Jarlin Espinal en uno de los 19 puestos de bebidas. Los nueve restantes son de alimentación. Y entre los primeros clientes, un grupo de amigos que se conocieron de Erasmus en Rumanía el pasado año. "Nunca es un mal día para tomarse una cerveza", afirma el granadino Bruno Conio, que entre birra y birra contaba las horas para disfrutar este domingo del Xiringüelu en Pravia.
También están en la jornada inaugural Víctor Manuel Ordoñez e Iris Ordoñez, que disfrutan en familia de dos cervezas sin alcohol y unas patatas. "La lluvia estropeó el día para los hinchables de los peques", se lamenta Iris Ordoñez al tiempo que un grupo de amigos llena una mesa cercana y celebra: "Como todos los años, el festival de la cerveza es de lo mejor del verano".
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