El PP eleva a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas la gestión de la Mancomunidad Comarca Avilés

El PP anunció este sábado que denunciará a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas para fiscalizar la gestión de la Mancomunidad Comarca Avilés. Denunció además la opacidad del gobierno local sobre este organismo que agrupa a los concejos del entorno para su desarrollo turístico. Según explicó la portavoz municipal del PP de Avilés, Esther Llamazares, el organismo comarcal no rinde cuentas de sus ejercicios económicos ante las instituciones fiscalizadoras desde el año 2019. La portavoz popular reveló que, tras preguntar formalmente en el último pleno municipal por esta falta de transparencia, la respuesta ofrecida por la concejala de Hacienda y presidenta de la Mancomunidad, Raquel Ruiz, fue que "no funciona bien la aplicación informática".

"Considero que esto es una burla a la Corporación, al Ayuntamiento, a los municipios de la comarca y a todos los ciudadanos", aseveró Llamazares. "A cualquier ciudadano que tenga que presentar sus impuestos no le sirve como excusa decirle a Hacienda que no le funciona la aplicación; es un exceso de soberbia y de opacidad inaceptable", remarcó la portavoz popular.

Llamazares recordó que, si bien el presupuesto ordinario de la Mancomunidad se sitúa en torno a los 300.000 euros, en la actualidad el ente supramunicipal maneja más de tres millones de euros procedentes de planes de sostenibilidad turística, fondos europeos, del Gobierno central y del Principado, además de las diferentes aportaciones municipales de los concejos de la comarca.

La portavoz del PP criticó también la falta de funcionamiento interno del organismo, señalando que los expedientes no se tramitan por sede electrónica y que las convocatorias de sus órganos de dirección se retrasan durante meses. "Aprueban las cuentas internamente entre los ayuntamientos gobernados por Avilés, por Corvera, Illas..., pero sin aportar la documentación detallada ni las 'tripas' de la contabilidad", denunció no sin antes indicar que la concejala de Hacienda y presidenta de la Mancomunidad y "otra persona que ya denunciamos decide lo que se contrata, cuándo se contrata, cómo se contrata...". "Y ella ya dice que además fuimos pioneros en llevar al portal de contratación los contratos de la mancomunidad. Me parece que ya es reírse de todos nosotros", añadió.

El PP enviará escritos de denuncia a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas para exigir que reclamen la documentación contable y depuren las responsabilidades oportunas. "No vamos a blanquear ni a amparar esta gestión. Están gestionando el dinero de los avilesinos como si fuera el suyo propio, pero con la diferencia de que el dinero público no les duele", enfatizó Llamazares, que enmarcó esta gestión de la Mancomunidad Comarca Avilés en una serie de iniciativas legales dirigidas a frenar lo que califica como "irregularidades continuadas" en la gestión municipal avilesina.

La portavoz del PP se refirió además que el gobierno local están "tratando de blanquear la gestión temeraria del agua" en referencia al anuncio del PSOE de que ha alcanzado un acuerdo con Asturagua-Veolia, el socio privado de Aguas de Avilés, para solicitar la suspensión durante 60 días de las actuaciones judiciales por la reclamación de 15,3 millones de euros al Consistorio como compensación de beneficios no obtenidos. "Vamos a demostar que esta gestión ha sido temeraria, negligente e irresponsable", señaló la portavoz popular de Avilés después de afirmar del hartazgo "del gobierno, de sus mentiras, de su opacidad y de que nos tomen por tontos".

La Mancomunidad "nunca ha dejado de tener sus cuentas fiscalizadas"

"La Mancomunidad Comarca Avilés nunca ha dejado de tener sus cuentas elaboradas, fiscalizadas y aprobadas por sus órganos de gobierno", replican al PP desde el organismo supramunicipal, que detallan además que "lo que existe es una incidencia administrativa en la remisión telemática de esas cuentas a la plataforma de rendición, derivada de un cambio en la Intervención y de las autorizaciones necesarias para poder completar ese trámite. Esa incidencia ya está resuelta y se está regularizando toda la situación".

El ente comarcal entiende que "conviene diferenciar dos cuestiones: la elaboración y aprobación de las cuentas y otra es su envío a la plataforma de rendición", es decir, la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas. Por ello, la Mancomunidad detalla en un comunicado que "hacer creer" que el organismo ha estado "años sin control económico no responde a la realidad". El organismo defiende que la transparencia "está fuera de toda duda: toda la contratación se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los presupuestos y las liquidaciones se aprueban en la junta y la actividad económica de la Mancomunidad está sometida a los controles e informes de Intervención como cualquier otra administración pública". La Mancomunidad detalla además si hubiera existido la falta de control "que pretende insinuar el PP, esos proyectos no podrían haberse desarrollado con total normalidad" teniendo en cuenta que varios planes del ente comarcal son financiados por otras administraciones y "con importantes mecanismos de control y seguimiento".

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La Mancomunidad defiende también que la aprobación de las cuentas de 2024 y 2025 será culminada en las próximas semanas, "completando así toda la tramitación administrativa pendiente". "El PP de Avilés ha decidido vivir en el día de la marmota. Semana tras semanas el mismo anuncio, la misma excusa para dar una rueda de prensa y tener una foto o un titular: una denuncia, amenaza de tribunales, deslizar irregularidades… Ni una de ellas ha llegado a ningún puerto y todas son cerradas sin mayor ruido, más allá del desgaste personal que intenta contra quienes conformamos el gobierno municipal", sostienen desde el organismo supramunicipal, cuya presidencia recae en la concejala de Hacienda de Avilés, Raquel Ruiz. "Es una lástima que lo único que pueda aportar la oposición avilesina esa esto: ruido. Ojalá salgan del bucle y veamos alguna vez una sola propuesta de la que podamos beneficiarnos la ciudad y comarca", concluyeron.