El PSOE ocultó a IU, su socio de gobierno en Avilés, las negociaciones con la empresa del agua

El PSOE no deja de sorprender a su socio de gobierno, Izquierda Unida (IU), que se enteró en el último Pleno, al mismo tiempo que la oposición, que se había pactado con la empresa del agua, Asturagua/Veolia, la paralización durante 60 días de la demanda judicial contra el Ayuntamiento de Avilés en aras de negociar una acuerdo extrajudicial sobre la deuda de 15,3 millones que la empresa exige.

Es más, IU forma parte del consejo de administración de Aguas de Avilés, donde tampoco se les facilitó información alguna. Así que, para IU, el gobierno avilesino no está negociando ni ha pactado nada. Y si lo ha hecho el PSOE de manera unilateral, el resultado será contra el interés público y a favor de la empresa, que ha propuesto incrementar las tarifas un 58,7% más el IPC, o que el Ayuntamiento les abone la deuda en 2026 a modo de "subvención", asegura la coalición.

IU emitió ayer una nota de prensa para "desmentir que el gobierno avilesino haya negociado o llegado a acuerdo alguno con Veolia. En todo caso, ese pacto sería fruto de una negociación bilateral, y hasta ayer secreta, entre el PSOE y la multinacional"

Municipalizar el servicio

La coalición insistió en que "hasta anteayer, ambas organizaciones estábamos trabajando para buscar la mejor fórmula para que la gestión de nuestro servicio de aguas volviera a ser pública al cien por cien". Para concretar esa fórmula se mantuvieron "multitud de contactos y reuniones, juntos o por separado", con el Principado, con CADASA, con agentes sociales, con operadores públicos del agua, etcétera.

"No sabemos qué ha ocurrido, ni tampoco a qué se debe, ni hasta dónde llega el vergonzante cambio de postura del PSOE. También desconocemos en qué términos se está produciendo una negociación con la empresa privada que, hasta ahora, se nos había asegurado como imposible", señalaron desde la comisión colegiada de IU.

En cualquier caso, la coalición no se opone a que el PSOE negocie una "salida negociada", pero si le "exige" que "tal y como se comprometió, no ceda y se mantenga firme en la defensa de los intereses municipales". Y advierte de que IU "ni va a apoyar una aportación millonaria a la multinacional con cargo a las arcas municipales, ni mucho menos un descabellado tarifazo en los recibos del agua".

Por último, IU carga contra la portavoz del PP, Esther Llamazares, a la que denomina "portavoz municipal de Veolia", porque "ha conseguido quebrar la unidad en el l gobierno progresista y forzar al PSOE a negociar con la multinacional cuyos intereses defiende con tanta vehemencia". Y dar por supuesto que el PP apoyaría en el Pleno cualquier acuerdo entre PSOE y la empresa del agua.