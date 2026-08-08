Saint-Gobain apagará el horno de Avilés en noviembre y ya acopia materiales para la construcción del nuevo, que empezará en enero

La multinacional francesa Saint-Gobain ya ha anunciado oficialmente que construirá en Avilés el mayor horno float híbrido del mundo para la fabricación de vidrio plano a gran escala, lo que garantiza la continuidad de la compañía en la comarca por, al menos, otras dos décadas. La previsión es que el horno actual, remodelado por completo en la década de los años 90, se apague definitivamente a mediados de noviembre y que los trabajos de construcción de la nueva infraestructura, que tendrá un coste de unos 100 millones de euros y cuenta con una ayuda europea para pagar el 60% de la inversión, den comienzo en torno al 10 de enero, tal y como confirmaron a este periódico fuentes de la empresa.

Uno de los primeros movimientos establecidos en la hoja de ruta para construir el nuevo horno pasa por apagar el actual. La fecha marcada es noviembre, dos meses antes del inicio de los trabajos. Ese es el margen que, estiman, será necesario para que la actual infraestructura enfríe y pueda ser vaciada por completo. Por otro lado, la compañía ya trabaja en los preparativos de la obra. Distintas fuentes consultadas han señalado a este periódico que la multinacional ya ha comenzado a hacer acopio de materiales para las obras en las instalaciones de la extinta Sekurit y que también se han iniciado algunas subcontrataciones para los futuros trabajos. Según el planning de la empresa, la nueva infraestructura entrará en servicio en la segunda mitad del año que viene.

"Es un proyecto estratégico que reforzará la competitividad industrial y acelerará la transición hacia procesos productivos con menor impacto ambiental", indicaron desde Saint-Gobain sobre el Furhy, nombre que se ha dado al proyecto del nuevo horno híbrido, que electrificará el 75% del proceso de fusión y reducirá aproximadamente un 80% el consumo de gas en su funcionamiento, lo que permitirá producir un vidrio plano bajo en carbono con los mejores estándares internacionales existentes. Además, el nuevo horno tendrá una capacidad de producción de 700 toneladas de vídrio al día. El actual podía producir hasta 600, pero en la actualidad y debido a su estado, se queda en 500. De hecho, las últimas veces que se intentó aumentar la producción, sufrió graves averías.

Las ayudas europeas

Saint-Gobain confirmó también ayer que ya ha firmado el contrato con la Unión Europea para la concesión de la ayuda -los Innovation Found- que subvencionará parte de la nueva infraestructura, cuyo coste se calcula en aproximadamente 100 millones de euros, aunque la compañía de momento no se ha referido a ninguna cifra concreta.

La consecución de las ayudas europeas supuso para la multinacional gala comprometerse a evitar la emisión de 80.000 toneladas de CO2 durante 10 años. Según las fuentes consultadas, la subvención supondría el 60% de la inversión más-menos los costes de valor actual de beneficios durante diez años. No se han aclarado el montante neto, pero según las fuentes consultadas, el vídrio plano que saldrá de las instalaciones de La Maruca será de la máxima calidad y "más verde" que cualquier otro en el mercado. Eso supone una revalorización del producto, que será más caro y eso se debería traducir, señalan, en un mayor beneficio para la compañía. El anuncio institucional con autoridades está previsto para el próximo mes de septiembre. Será entonces cuando se conozcan los detalles. O al menos eso es lo que espera la plantilla de la fábrica avilesina.

La tecnología y capacidad

El anuncio de la construcción del horno float llega aparejado de la comunicación de un acuerdo de colaboración con AGC Glass Europe, empresa de origen japonés, con la que la multinacional francesa ya se alió en marzo de 2023 para desarrollar el denominado “proyecto Volta” en la República Checa, que tenía como objeto construir y probar un horno como el que finalmente se instalará en Avilés. “Ese piloto ha demostrado la viabilidad de las tecnologías de electrificación para descarbonizar la producción de vidrio plano”, señalaron desde Saint-Gobain.

La asociación con AGC

“Nuestra asociación tecnológica con AGC alcanza ahora un nuevo hito con el despliegue del primer horno eléctrico híbrido a gran escala del mundo para la producción de vidrio plano. Este avance demuestra nuestra capacidad para transformar tecnologías pioneras en una realidad industrial, posicionando a Saint-Gobain como el socio de referencia para los clientes comprometidos con soluciones bajas en carbono”, destacó en un comunicado Nicolas Miègeville, CTO de Saint-Gobain, quien señaló que el nuevo horno ayudará a la compañía a alcanzar el objetivo de “cero emisones netas de carbono en 2050”.

Davide Cappellino, presidente de la sección de vidrio de AGC en Europa y America, señaló por su parte que “el desarrollo de un fundidor de diseño híbrido en la línea de producción de vidrio estampado de tamaño medio de AGC en Barevka, República Checa, fue otro hito importante en nuestra Trayectoria hacia el Net Zero para convertirnos en una empresa neutra en carbono para 2050. Este nuevo paso para desplegar un horno híbrido a gran escala para la producción de vidrio plano, que se llevará a cabo conjuntamente con Saint-Gobain en su planta de vidrio plano de Avilés, España, representa un salto significativo en la electrificación de la fusión de vidrio plano”, ensalza

La plantilla

La plantilla de Saint-Gobain esperaba desde hacía meses el anuncio de la construcción del nuevo horno. Era la parte comprometida por la compañía a cambio de haber aceptado un convenio colectivo hasta 2030 con rebajas para la planta avilesina. Los sindicatos criticaron duramente que la dirección de la compañía no les hubiera informado de la decisión y han coincidido en que estarán "vigilantes" para que no se produzcan recortes.

Por su parte, la dirección de la empresa destacó ayer que la materialización de la inversión "ha sido posible en un contexto de diálogo y colaboración" mostrado "por todos los interlocutores que han contribuido a generar un entorno favorable para el desarrollo de este proyecto estratégico". En este sentido, la empresa remarcó "la importancia de la firma del último convenio, que ha sido clave en que este proyecto haya llegado a buen puerto". Desde Saint-Gobain destacaron "el rol de UGT y CCOO en el desarrollo de ese convenio".

Sin embargo, ahora surgen nuevas dudas debido a la falta de información. La plantilla desconoce qué va a pasar durante las obras, y algunos temen que se vaya a aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Tan solo se ha anunciado que se mantendrá operativa la línea de transformados, donde se fabrican los vídrios de seguridad para cerramientos residenciales o comerciales, y los de capa, con revestimientos especiales para el control solar y el aislamiento térmico eficiente.

Para ello, otras plantas del grupo suministrarán vídrio a la planta avilesina, lo que permitirá seguir atendiendo los pedidos, señalaron algunas fuentes consultadas. La cúpula de la compañía sí anunció el pasado mes de julio que la construcción de un nuevo horno traería aparejada la reestructuración y creación de algunos puestos de trabajos

Pese a todo, los sindicatos de Saint-Gobain coincidieron en calificar de "buena noticia" el anuncio oficial de la construcción en la planta de Avilés del nuevo horno float, que será el mayor del mundo en vidrio plano. Y también coincidieron en destacar el papel que ha jugado la plantilla de la planta avilesina con cesiones en la negociación del último convenio colectivo. Pero en los comunicados internos sigue patente la división sindical interna, irreconciliable después de que UGT y CCOO firmaran ese acuerdo.

El SOMA-FITAG UGT "celebra" la construcción del nuevo horno porque "garantiza actividad, empleo y continuidad productiva", mientras CC OO apuesta industrial importante, un proyecto tecnológico puntero y una decisión que sitúa al centro de Avilés como referencia dentro de la compañía, tanto a nivel europeo como internacional".

La Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) aseveró que la inversión "llega tras una estrategia empresarial marcada por la dilación y el oscurantismo" y señaló que "estará vigilante", porque "sabemos que la empresa suele camuflar recortes y reestructuraciones detrás de las nuevas tecnologías". Por su parte, Unión Sindical Obrera (USO), calificó la noticia de "buena para todos", pero también criticó que "no sabemos qué va a pasar con la plantilla durante el año de construcción ni tampoco después".