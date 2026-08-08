Voluntarios retiran 565 kilos de basura del Monumento Natural de la Ensenada de Llodero
La iniciativa medioambiental ha concienciado sobre la 'basuraleza' y la importancia de la participación ciudadana en la protección de los espacios
El Monumento Natural de la Ensenada de Llodero acogió este sábado una jornada de voluntariado ambiental centrada en la retirada de un total de 565 kilos de residuos. La iniciativa, orientada a la protección del entorno y la concienciación ambiental, fue coordinada conjuntamente por el grupo medioambiental Mavea, la iniciativa "Expedición 1000 Playas" y la asociación vecinal "Enlaze" de Laviana.
Durante la batida, las decenas de participantes que se sumaron a la convocatoria lograron extraer del entorno de la ensenada de Llodero una gran cantidad de plásticos, neumáticos, estructuras de hierro y todo tipo de desechos acumulados en la zona. Además de las labores de saneamiento, los asistentes pudieron conocer de primera mano la experiencia de los integrantes de 1000 Playas, quienes recorren a pie el litoral peninsular para combatir la "basuraleza" e impulsar la participación ciudadana. Gracias a la implicación de los colectivos organizadores y los voluntarios, este entorno de la ría de Avilés luce más saneado.
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