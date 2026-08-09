Batuta y platos para bailar en Luanco al Mar: el concierto de "Dj Symphonic" hace vibrar el Muelle Viejo pese a la lluvia

Contra viento, lluvia y marea. El espectáculo "Dj Symphonic" pudo ayer con todo en Luanco al Mar. La singular propuesta musical de unir a una orquesta con un disc-jockey no hizo zozobrar las tablas del escenario ubicado en el Muelle Viejo. Más bien, todo lo contrario. "Es una experiencia muy animada", afirmaba el público sobre un recital que comenzó con 50 minutos de retraso por las condiciones meteorológicas adversas, lo que no impidió que el público vibrase con temas como "Viva la Vida", "Titanium" o "Bohemian Rhapsody".

La propuesta no era lo único singular, tal y como reseñaba el público. "La ubicación es preciosa. Tienes el atardecer y luego las estrellas", coincidían las hermanas Sara e Irene Calzada, madrileñas, antes del inicio del concierto, en la explanada del viejo puerto gozoniego.

Coincidía el tinetense Izan Pérez. "Me encanta el mar. Estoy encantado", aseguró de un concierto del que también destacó la propuesta, "muy animada". "Mezcla grupos como ‘ABBA’ con artistas actuales, y eso me gusta", resaltó.

Batuta y platos para bailar en Luanco

"Somos expertos en juntar cosas que, a priori, no tienen nada que ver... pero que luego sí tienen relación", reconocía Fernando Fernando Furones, la batuta de la orquesta en esta peculiar propuesta, para la que se habían vendido 2.500 entradas.

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A su lado, Carlos de Castro, el dj, encantado también con la ubicación del concierto, hacía una declaración de intenciones ante las inclemencias del cielo. "Si llueve, aguantaremos; y si no llueve, también", afirmó el artista que puso a bailar a Luanco al Mar.