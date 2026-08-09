Laura Arias, presidenta de la Asociación de campings de Asturias: "En Asturias no hay riesgo de masificación turística; de lo que hay que hablar es de un crecimiento ordenado"

Laura Arias es la presidenta de la asociación de campings de Asturias, una forma de vacacionar que, asegura, está en auge. La inversión en instalaciones para mejorar el comfort de los huéspedes, una práctica generalizado en el sector, ha hecho que el abanico de clientes se haya ampliado considerablemente, especialmente durante la pandemia. Arias, que gerente del camping Las Gaviotas, en Santa María del Mar (Castrillón), el más grande de la comarca, asegura que en este verano llega a tener sus más de 900 plazas disponibles completamente llenas. "Esto es como gestionar un pueblo", afirma.

¿Cómo está yendo la temporada estival?

Está siendo muy buena. Tuvimos un mes de mayo buenísimo, con un tiempo de espectáculo, que fue el mejor trampolín para empezar. Tanto en junio como en julio estamos teniendo esa misma suerte, lo que no solo nos permite tener una buena ocupación, sino también elevar las tarifas.

¿El sector sigue batiendo récords en la región?

Los últimos datos que ha ofrecido el INE son de junio y reflejan que estamos un 0,9% por encima del año pasado. El camping lleva muchos años manteniendo un crecimiento constante. No tiene grandes subidas, pero sí un aumento constante todos los años. Somos los grandes desconocidos, pero una vez que alguien prueba un camping, se queda.

Hay estudios que hablan de los cambios de consumo en la actualidad. Parece que la gente prefiere apostar por cosas que no se vayan de precio.

El camping se adapta a la perfección a esos cambios. La sociedad parece que se está polarizando, o apuesta por ir a un camping o todo lo contrario, a un hotel de cinco estrellas. Por eso estamos viendo un crecimiento en ambas opciones. Es una tendencia que estamos detectando dentro del sector. Los campings llevamos muchos años de inversión, mejorando mucho los alojamientos. Tenemos precios económicos, pero no dejan de ser estancias con todas las comodidades. Además, los bungalows son para cuatro personas normalmente, ideal para las familias.

¿En qué han cambiado los campings en los últimos veinte años?

Hay grandes mejoras en el confort y en la calidad de los alojamientos. Ahora es prácticamente como una habitación de hotel. Llegas a la tienda de campaña y tienes la cama hecha. También hay gente que coge su parcela y trae su propio alojamiento, como se ha hecho toda la vida.

Por lo que dice, el negocio de los campings está yendo al alza.

Así es, aunque es un negocio que tiene muchas barreras de entrada. Es muy difícil montar un camping, pero es cierto que es un lugar de vacaciones que, si vas, el porcentaje de retención es muy alto. De cien clientes, el 85% se engancha.

¿Qué perfil de personas apuestan por ir a un camping de vacaciones?

Abarcamos muchos perfiles y presupuestos. Las primeras vacaciones de casi todo el mundo son en un camping. A eso se suman aquellos que cogen una camper o una autocaravana, que también están muy en auge, o los que cogen un bungalow. Abarca a casi todo el mundo.

¿Se están abriendo nuevos campings en Asturias?

No se abren nuevos, pero los que hay están cambiando de propiedad. Los campings suelen ser negocios familiares y ahora estamos viendo cómo dos cadenas se han hecho con dos.

¿Cómo está la situación en la comarca de Avilés?

Yo diría que envidiable, no nos podemos quejar. Estamos en el centro costero de Asturias, con el oriente y el occidente a tiro de piedra. Tenemos un entorno en el que no tenemos competencia. Tenemos playas para perros, arenales como Salinas, playas tranquilas… Lo tenemos todo.

¿Hay margen para seguir creciendo?

Siempre se puede ir para arriba, todavía no hemos llegado al 100%. Mientras se pueda seguir invirtiendo, se podrá crecer. Ahora, con todo el volumen de trabajo que tenemos en verano, poco más podemos hacer. Donde hay margen de crecimiento es en tratar de desestacionalizar el turismo, en meses como septiembre o el puente de Halloween.

La desestacionalización es algo a lo que apunta todo el sector.

En nuestro caso todo pasa por seguir invirtiendo en mejorar los alojamientos y en tecnología. Debemos tener buenos programas de marketing online para que la gente nos vea. Tener un buen sistema de ventas digitales es clave.

También forma parte de la patronal hostelera a nivel regional. ¿Qué balance hacen desde Otea del verano?

No tengo datos, pero las sensaciones son buenas. Los restaurantes nos dicen que están yendo un poco a la baja, que por semana les cuesta llenar sus locales. El precio de los alojamientos ha subido, por lo que la gente no gasta tanto en salir a comer. En principio no parece algo excesivamente preocupante.

Las sensaciones apuntan a que Asturias sigue posicionándose como el destino de moda en España.

Eso parece. La gente de fuera ve a Asturias como una comunidad pequeña, verde, en la que encuentra de todo: playa, montaña, gastronomía… En el sur de España hace tanto calor que la gente quiere venir aquí. El otro día me llegaron unos clientes al camping y estaban encantados con que estuviese nublado.

¿Hay riesgo de masificación?

No lo creo, porque Asturias tiene una legislación, tanto para lo bueno como para lo malo, muy dura, lo que evita esa masificación. Los alojamientos que hay son los que son, están bien dimensionados. Nuestra costa está muy protegida. No hay que hablar de masificación, sino de un crecimiento ordenado. Hay que cuidar el turismo, es el 13% del PIB.

Sobre la mesa está el debate de la tasa turística. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?

A nosotros nos parece que ahora no es el momento de poner la tasa turística. Estamos en un momento en el que estamos creciendo muy ordenadamente. El turismo que hay se concentra en julio y agosto. Creo que Asturias no tiene la necesidad de cobrar más.

El gran fenómeno de este verano es el eclipse de la próxima semana. ¿Cuánto se ha notado en las reservas de los campings?

Noticias relacionadas

Mucho. Para ese día estamos prácticamente al 99% de capacidad. Estos días estamos con los últimos movimientos de cancelaciones y reservas de última hora. Se notó mucho por la reserva anticipada, hubo gente que en abril ya reservó su sitio, algo que otros veranos era muy raro de ver. Estimo que un 45% de la gente que tenemos está para ver el eclipse.