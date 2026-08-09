El vidrio del nuevo horno de Saint-Gobain en Avilés alcanzará la excelencia

El vidrio que se fabricará en las instalaciones de Saint-Gobain en Avilés alcanzará la excelencia. Y es por eso, además de por los requisitos medioambientales, por lo que la compañía invertirá en un horno float híbrido, eléctrico y de gas, el mayor del mundo para la fabricación de vidrio plano a gran escala. Esa excelencia supondrá, además, una revalorización del producto, lo que se traducirá, en principio, en una mayor rentabilidad.

El proyecto del nuevo horno híbrido de Saint-Gobain se ha bautizado con el nombre de Furhy. El 75% del proceso de fusión será eléctrico, que permitirá reducir aproximadamente un 80% el consumo de gas en su funcionamiento. El resultado será vidrio plano bajo en carbono con los mejores estándares internacionales existentes. El horno eléctrico permitirá la fabricación de un vidrio "muy verde", señalaron las fuentes consultadas.

El problema es que el nivel de transparencia que permite el horno eléctrico no llega a los límites comerciales más exigentes que quiere Saint-Gobain, de ahí que se utilice el gas para alcanzar la excelencia.

Según las fuentes consultadas, el nuevo horno estará dotado de dos cámaras. Una de ellas será eléctrica, que conectará a través de un "cuello" con la otra cámara, donde se instalarán los mecheros de gas. Y en esa cámara donde se "afina" la transparencia para que el vidrio no tenga manchas. Un proceso que no se puede ejecutar solo con electricidad.

Las previsiones de la cúpula de Saint-Gobain es "apagar" el horno actual a mediados de noviembre, para dejarlo enfriar y vaciarlo antes de desmontarlo. Las obras de construcción de la nueva infraestructura comenzaría tras las fiestas navideñas.

El horno float es el "niño mimado" de la fábrica de La Maruca, al ser el eslabón clave del proceso productivo. El que aún está en servicio se construyó en 2008, con una inversión de unos 35 millones de euros. El coste del que se construirá el próximo año se situará aproximadamente en 100 millones de euros, y colocará a la planta avilesina en el liderato internacional.

¿Qué es un horno float?

Se denomina también de vidrio flotado, y en él se fabrica vidrio plano y transparente. Para ello se funden en la cámara principal las materias primas (sílice, sosa y cal), a una temperatura de unos 1.600 grados centígrados. El resultante pasa a continuación a una batea con estaño fundido, a unos 1.100 grados centígrados. Como es menos denso, el vídrio flota y es cuando se esparce de manera plana, logrando la superficie lisa y uniforme y sin distorsiones.

El siguiente paso es el recocido, que consiste en deslizar la lámina de vídrio hacia un túnel para enfriarla de manera controlada, lo que hace que elimine las tensiones antes de cortarla.

El nuevo horno híbrido tendrá una capacidad de producción de 700 toneladas de vídrio al día. El actual podía producir hasta 600, pero debido a su delicado estado, se queda en 500 toneladas diarias. De hecho, las últimas veces que se intentó aumentar la producción, sufrió graves averías.

El acuerdo con AGC

El anuncio de la construcción del nuevo horno llegó de la mano de un acuerdo de colaboración con AGC Glass Europe, empresa de origen japonés, con la que la multinacional francesa ya se alió en marzo de 2023 para desarrollar el denominado «proyecto Volta» en la República Checa.

El objetivo era construir y probar un horno, a modo de proyecto piloto, como el que se instalará en Avilés. Desde Saint-Gobain indicaron que se demostró la viabilidad de las tecnologías de electrificación para descarbonizar la producción de vidrio plano. Un paso crucial para que la multinacional francesa se plantease en serio la construcción de un horno similar pero de dimensiones y capacidades industriales.

Ambas compañías se reparten la propiedad intelectual de los avances conseguidos con su inversión, en tiempo y en dinero, en investigación, diseño e innovación. Pero además, AGC adquirió el compromiso de no hacer vidrio en Avilés.

El Grupo AGC (Asahi Glass Co.) es el mayor fabricante mundial de vidrio plano para la construcción y la automoción. Y no solo eso, también produce químicos, pantallas y materiales de alta tecnología.Tiene presencia en España y también en Asturias a través de filiales de distribución y transformación de vidrio como AGC Flat Glass Ibérica y AGC Pedragosa, que cuenta con centros de distribución y delegaciones que operan en el Principado y en el norte de la península.n