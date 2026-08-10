Los alquileres de temporada crecen como las setas en Avilés: triplican en número a los arrendamientos tradicionales y hacen que se disparen los precios

Los alquileres de temporada crecen como las setas en Avilés. Tanto, que hoy es más fácil encontrar una vivienda para pasar dos semanas en el concejo que para todo un año. De hecho, una simple búsqueda en los principales portales inmobiliarios deja una proporción de pisos para turistas muy superior a la del arrendamiento tradicional. No es lo único llamativo. También los precios: una estancia de dos semanas en estos alojamientos anunciados únicamente para temporada cuestan tranquilamente el doble que una tradicional. "El problema es que no hay vivienda", remarcan los profesionales del sector inmobiliario, que achacan el auge a "que no están sujetos a las leyes del alquiler normalizado", lo que, en ocasiones, es visto como un modelo más "seguro" para los propietarios, ya que no temen a enfrentarse a situaciones de impago.

Actualmente, dos de los principales portales web de vivienda ofrecen un total de 45 alojamientos en Avilés. De ellos, 35 son alquileres de temporada y tan solo diez son de larga duración. En líneas generales, el precio medio del alquiler por temporada supera los 1.000 euros al mes, frente a los 800 euros de media que se puede encontrar por una renta convencional, lo que supone un incremento de precios superior al 20%. Por poner ejemplos: lo más barato que se encuentra de alquiler de temporada es un piso en El Alfaraz por 600 euros al mes. De lo más caro, en Llaranes: 2.000 euros por un piso. Entre estos extremos, la mayoría de viviendas ofertadas se mueven entre los 1.000 y los 1.500 euros, dependiendo de tamaño, servicios, ubicación...

Estas cotizaciones contrastan con las de los alquileres convencionales, que según los mismos buscadores se mueven entre los 600 y los 1.750 euros, concentrándose la mayor parte de la oferta entre los 700 y los 950 euros. Las viviendas más económicas se ubican en barrios como La Luz y Versalles, mientras que el centro concentra los precios más elevados.

"Apenas hay viviendas de alquiler y si las hay, se alquilan muy rápido", expresa el inmobiliario Rafael García de la Vega. "Hay precios desorbitados, hay rentas por 1.000 euros que no pueden ser", añade este profesional del sector que señala que los alquileres temporales "eran residuales" hasta hace pocos años y que antes existían "por quincenas" y en lugar como Salinas. "El auge de las plataformas online y los alquileres por días" son claves en este auge para García de la Vega.

La cuestión está, defiende Silvana Álvarez, en un "problema de oferta y demanda". "Hay poca vivienda, tanto para alquiler como para venta", destaca. "La falta de vivienda no es un problema, es un problemón", sostiene Víctor Antuña, que corrobora la escasez de "alquileres tradicionales". "El caso es que siempre hubo alquileres por quince días, por un mes... y ahora salen cuatro pisos turísticos al día", señala este profesional con décadas de experiencia en el sector inmobiliario que entiende que "hay que poner coto" y soluciones "a los alquileres turísticos": "Tienen que tener más exigencias, como las tienen los hoteles: otra cosa, tampoco sirve poner que el piso está en el centro de la ciudad, cuando está en un barrio".

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En la misma línea, Jorge Alvera mantiene que "hay que controlar un poco más" los alquileres de temporada. Defiende que ese tipo de alojamientos estacionales "hay de todo" y que se debería exigir una "licencia turística". "No hay oferta y existe una gran demanda", defiende en líneas generales sobre los alquileres. Sobre los de temporada, que coincide que han crecido mucho en los últimos años dado el auge turístico de Avilés, entiende que "suponen un dinero más rápìdo y más fácil" para los propietarios.