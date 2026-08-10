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Avilés ofrece formación a voluntarios para atender la soledad no deseada

Los cursos son gratuitos y presenciales con un apartado online opcional

Personas mayores en una imagen de archivo.

Personas mayores en una imagen de archivo. / JORDI COTRINA / EPC

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Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

El Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Asturias (PVA), organiza un programa formativo sobre voluntariado en el ámbito de la soledad no deseada. Consta de dos sesiones presenciales, los días 14 y 15 de septiembre, que se desarrollarán en el Palacio de Valdecarzana, en horario de 9.00 a 14.30 horas, y un curso online que se podrá realizar entre los meses de junio y septiembre a través del aula virtual de la PVA. Este curso online es optativo, no es obligatorio para la acreditación del curso, pero sí muy recomendable para complementar la formación.

Para participar en este programa, que es gratuito, es necesario inscribirse y hay plazo para hacerlo hasta el 10 de septiembre. Es necesario enviar el formulario que está disponible en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSpoYCU6ruKVR6S_6id7Y4Nl7z9SSGn0G4SgnMfmaoOz9ZkQ/viewform

Las sesiones presenciales serán impartidas por Elisa Sala Mozos, formadora experta en soledad, acción comunitaria y políticas sociales, quien ya participó el pasado año en el V Encuentro de Voluntariado de Avilés, dedicado precisamente a la soledad no deseada.

Los cursos están dirigidos a todas aquellas personas voluntarias o interesadas en realizar voluntariado, personal técnico y miembros de entidades de voluntariado.

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Los objetivos principales son analizar la soledad no deseada en el siglo XXI, reflexionar sobre su impacto en el bienestar individual y comunitario, conocer modelos, herramientas y estrategias para prevenir y abordar la soledad no deseada y adquirir habilidades prácticas para detectar y acompañar

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