Avilés se prepara para la oscuridad: estos son los seis enclaves favoritos del Principado para ver el eclipse en la comarca

Cuando la luz empiece a desaparecer el miércoles por la tarde, cada concejo de la comarca tendrá su propio punto de referencia para mirar al cielo. El Gobierno asturiano ha incluido un enclave de cada uno de los seis municipios del entorno avilesino entre los lugares recomendados para contemplar el eclipse total de Sol del 12 de agosto: el Centro Niemeyer, en Avilés; la playa de El Espartal, en Castrillón; Taborneda, en Illas; el Faro del Cabo Peñas, en Gozón; la entrada al pueblo de Gavitos, en Corvera, y la playa de Los Quebrantos, en Soto del Barco. Son seis escenarios muy distintos dentro de la red autonómica de 78 puntos de observación, uno por concejo, concebida para repartir al público por el territorio y facilitar que el fenómeno pueda seguirse desde emplazamientos con buenas condiciones.

En Avilés, la referencia será el Centro Niemeyer, convirtiendo uno de los iconos de la transformación de la ría en el punto señalado por la Administración autonómica para una tarde que alterará durante unos instantes la imagen habitual de la ciudad. A pocos kilómetros, Castrillón ofrece una alternativa completamente diferente: la playa de El Espartal, un gran espacio abierto junto al Cantábrico que figura como referencia municipal en el mapa oficial. La elección de ambos enclaves resume bien la singularidad de esta parte de Asturias: desde un espacio urbano reconocible y accesible hasta un arenal abierto hacia el horizonte.

En Illas, el punto elegido es Taborneda, mientras que en Corvera la referencia se sitúa en la entrada al pueblo de Gavitos, dos propuestas rurales alejadas de las grandes concentraciones urbanas. En Gozón, en cambio, todas las miradas se dirigen hacia uno de los espacios más reconocibles del litoral asturiano: el Faro del Cabo Peñas, al que la propia ficha autonómica señala con acceso por las carreteras GO-1 y AS-329.

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La sexta referencia está en Soto del Barco, donde la propuesta lleva hasta la playa de Los Quebrantos, con accesos peatonales al arenal. Pero que existan lugares recomendados no significa que la consigna sea coger el coche y acudir masivamente a ellos. A dos días de la cita, las administraciones aconsejan, siempre que sea posible, contemplar el eclipse desde casa o desde un lugar próximo, evitar desplazamientos innecesarios y utilizar el transporte público cuando sea necesario moverse. El dispositivo previsto da una idea de la dimensión que se espera para la jornada: más de 1.300 personas entre Guardia Civil, Policía Nacional, Servicio de Emergencias del Principado, voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, agentes del Medio Natural y policías locales.