La Cámara de Avilés abre la convocatoria del Premio Emprendedor "Futuro Avilés" 2026

La Cámara Oficial de Comercio, Servicios, Industria y Navegación de Avilés ha abierto la convocatoria para la vigésimo octava edición del Premio Emprendedor "Futuro Avilés", un certamen que busca reconocer la innovación y el talento en el tejido empresarial de la comarca avilesina. Las empresas y autónomos interesados en optar a este galardón disponen hasta el próximo 11 de septiembre para presentar sus candidaturas a través de la web de la entidad cameral, www.avilescamara.es.

Esta convocatoria está dirigida a nuevos emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes) que cuenten con una trayectoria de entre uno y cinco años de antigüedad. Además, los aspirantes deben estar ubicados dentro del ámbito geográfico de la demarcación cameral, que abarca los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Illas y Soto del Barco. El jurado evaluará criterios fundamentales para la competitividad actual como son la generación de empleo, la implantación de medidas de sostenibilidad, la inversión en digitalización e Inteligencia Artificial, así como la calidad y la viabilidad de los planes de inversión presentados.

Los premios

El certamen, que cuenta con el patrocinio de Banco Sabadell, fija como único premio una dotación económica de 2.000 euros además de una estatuilla conmemorativa, difusión en medios de comunicación y la adhesión gratuita a la Cámara de Avilés durante el plazo de un año. Tras el cierre del plazo, el comité ejecutivo se reunirá el 17 de septiembre para fallar el galardón, mientras que la entrega oficial del premio se celebrará un mes después, más concretamente el 29 de octubre a partir de las 19.00 horas.

En anteriores ediciones del Premio Emprendedor "Futuro Avilés", la Cámara de Comercio de Avilés ha reconocido a empresas que "han demostrado una destacada trayectoria dentro del tejido económico de la comarca". Es el caso de Aloha Clouds, Sialtrónica, Trelia Data, Take Fruit, Duque y Zamora Arquitectos, Solucpro, Arofruit, B4U Ecommerce Turístico, Quiquilo, Domobility y el Instituto CIES, entre otras firmas.