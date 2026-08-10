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La Cerveza brinda con su propia birra

Cotoya lanza una IPA "ligera, pensada para todo el mundo" para celebrar los 30 años del festival avilesino

Patricia Tomaselli sirve una caña de la cerveza por los 30 años del festival

Patricia Tomaselli sirve una caña de la cerveza por los 30 años del festival / Mara Villamuza

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Pablo Vázquez Alonso

Avilés

Treinta años dan para muchos brindis. Y si no, que lo digan al Festival de la Cerveza de Avilés, que este verano celebra sus tres décadas de cañas y bocadillos en la ciudad. Para conmemorar la gran cita del año para los amantes de la birra, Cervezas Cotoya ha lanzado una edición especial que solo podrá degustarse en la pista de La Exposición: "Es una bebida ligera, pensada para que la pueda tomar todo el mundo".

No hay botellas ni latas que llevarse a casa. La cerveza se ha creado exclusivamente para la cita y se sirve únicamente del barril del puesto del local ovetense El Lúpulo Feroz. "Ya llevamos varios años que Cerveza Cotoya nos hace alguna especial para esta feria", explica Andrés Torre, de una fórmula que ya se ha convertido en tradición. "Cada año se mantiene el estilo IPA, cerveza a base de lúpulo, y se cambia el nombre para buscar una referencia vinculada a la feria o Avilés", relata. Este verano, coincidiendo con las tres décadas que cumple el festival, el nombre estaba casi decidido: "30 Aniversario IPA".

Avilés. Fiesta de la cerveza

Ambiente en el certamen este domingo. / Mara Villamuza

La elección de una cerveza tipo IPA no es casual. "Tiene un estilo caracterizado por la presencia abundante de lúpulo, que aporta aroma y un sabor marcado", aunque sin excesos, lo que permite que "30 Aniversario IPA" no resulte demasiado intensa. "Pretendemos que sea una cerveza que pueda beber todo el mundo y que sea bastante ligera", explica Torre. Por eso se ha moderado la cantidad de lúpulo para conseguir una cerveza "más para todos los públicos".

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Durante estos años, el certamen, uno de los más multitudinarios del verano avilesino, ha ido incorporando a su oferta referencias asturianas, además de una amplia oferta gastronómica, en la que no puede faltar uno de los clásicos: el bocadillo de picadillo. "Es mucha la gente que viene a por su bocata y luego se toma una cerveza. Es una estampa clásica", afirma Torre, que afirma que el festival, que comenzó este viernes, lleva unos primeros días "un poco flojos" a causa de las lluvias, la coincidencia con otras fiestas y la ausencia de conciertos.

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