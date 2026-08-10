"Ninguna defensa antimisiles es 100 % infalible", afirma el ingeniero Álvaro Pendás en los Cursos de La Granda sobre la defensa de Ucrania en la guerra con Rusia

"Ninguna defensa antimisiles es cien por cien infalible", afirmó el ingeniero Álvaro Pendás Prieto durante su charla este lunes en los Cursos de La Granda, que analizó, entre otros asuntos, los límites técnicos y geoestratégicos de la guerra en Ucrania. La ponencia titulada "Defensa y geopolítica: nuevas perspectivas" sirvió para que el ingeniero aeronáutico y aeroespacial pusiera sobre la mesa un análisis "más técnico que político" en el que abordó "la importancia del armamento en las guerras que conciernen a Europa" y llegar a comprender de una manera más detallada sobre los misiles balísticos, la importancia de la defensa y los misiles Patriot que tanto anhela Zelenski en este contexto y por qué salvan vidas.

Durante su intervención en el hotel Palacio de Avilés, el ingeniero detalló que los misiles Patriot son claves a la hora de interceptar proyectiles balísticos rusos de corto alcance e hipersónicos, como es el caso de los Iskander-M y los Kinzhal. Sin embargo, advirtió de que la tecnología defensiva encuentra sus límites ante otro tipo de armamento, como los Oreshnik. "Los misiles Patriot son efectivos en la mayor parte de los casos, pero nunca ninguna defensa de misiles antibalísticos está 100 % asegurada", incidió el ponente.

El experto también hizo hincapié en el problema crítico de la escasez de reservas de munición interceptora en el bando ucraniano. En ese sentido detalló que el pasado 5 de agosto Rusia lanzó 27 misiles balísticos que impactaron al no haber suficientes interceptores disponibles para frenarlos, a diferencia de los drones y misiles de crucero que sí logran neutralizarse mediante guerra electrónica y defensas estándar.

Para mitigar esta dependencia, subrayó la importancia de diversificar la producción industrial en Europa, destacando el acuerdo entre Lockheed Martin y Rheinmetall para fabricar misiles ATACMS en la planta alemana de Troisdorf. "El Oreshnik, tampoco se podría detener con los misiles Patriot que pide Zelenski, aunque el Oreshnik es un caso muy excepcional, ya que es un misil de alcance balístico de alcance medio o intermedio. Y los Patriot no están preparados para eso, tendrías que subir un poquito el nivel de defensa", indicó el especialista.

Pendás Prieto valoró el esfuerzo de adaptación tecnológica de la industria ucraniana en tiempo récord, destacando el uso de drones de largo alcance dirigidos a refinerías para generar un impacto económico y psicológico en la población rusa, así como el desarrollo del misil de crucero nacional Flamingo, dotado de un motor tipo avión y una capacidad de carga explosiva estimada entre 300 y 500 kilos con un elevado ritmo de fabricación. También incidió en la importancia de que Ucrania resiste la operación rusa desde que el 22 de febrero estallara la guerra.

"Ucrania es un país que dispone ahora mismo de un armamento propio que ha ido desarrollando en muy poco tiempo, porque normalmente la presión agudiza el ingenio. Han creado muchos tipos de drones de largo alcance. Mi opinión es que con los drones no se ganan guerras, pero son complementarios y pueden causar mucho daño al enemigo también", apuntó, no sin antes remarcar que los ucranianos disponían de material bélico de los años sesenta y setenta "muy potente".

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Finalmente, en relación con el frente de Oriente Medio, Pendás Prieto abordó el trasfondo técnico de las acciones contra el programa atómico iraní. El ingeniero recordó que informes públicos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) correspondientes a 2024 confirmaron que Irán alcanzó niveles de enriquecimiento de uranio del 60 por ciento, "una cifra que vieron que era mucho más allá del civil que suele andar entre el 3 % y el 5 %".