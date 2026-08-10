Factoría Sound despide 2026 con una descarga otoñal de psicodelia y hard rock europeo en Avilés

Avilés volverá a subir el volumen cuando acabe el verano. La Factoría Cultural ha reservado octubre y noviembre para cerrar la programación de Factoría Sound de 2026 con cuatro conciertos que convierten la caja escénica en parada de algunas de las propuestas más pujantes del circuito alternativo continental. La británica Rosalie Cunningham, los franceses "Komodor", el trío alemán "Wedge" y los también británicos "Split Dogs" conforman un cartel construido alrededor de la psicodelia, el hard rock y el rock’n’roll más crudo. Todas las actuaciones comenzarán a las 21.00 horas, con apertura de puertas una hora antes, y las localidades ya están a la venta por 13,60 euros anticipada y 16 euros el mismo día.

La encargada de abrir este tramo final será Rosalie Cunningham, el 7 de octubre, después de su paso por el Resurrection Fest y en la que será su tercera gira española. La cantante británica, que emprendió su carrera en solitario tras poner fin en 2016 a la banda "Purson", llegará a Avilés para presentar "Breaking The Fourth", un trabajo en el que vuelve a cruzar pop, psicodelia y rock progresivo. Dos semanas después, el 23 de octubre, será el turno de "Komodor", formación procedente de la Bretaña francesa que ha ganado peso dentro del nuevo hard rock europeo con una propuesta de fuerte inspiración setentera. La banda traerá a la ciudad "Time & Space", su segundo disco, publicado este año tras su debut "Nasty Habits".

La programación se reanudará el 20 de noviembre con "Wedge", un trío alemán acostumbrado a festivales especializados como Red Smoke Fest, Heavy Psych Sounds Fest, DesertFest o Barcelona Psych Fest. Su actuación en Avilés llegará apenas una semana después de la publicación, prevista para el 13 de noviembre, de su cuarto álbum de estudio, que presentará en directo durante su desembarco en la Península. La cita permitirá así escuchar prácticamente recién salido del estudio el nuevo material de una banda que ha hecho de la intensidad sobre el escenario una de sus principales señas de identidad.

Noticias relacionadas

El cierre llegará el 27 de noviembre con "Split Dogs", una de las formaciones británicas que más ruido está generando en el circuito europeo y que regresará a España después de su actuación en el Azkena Rock Festival. Liderado por la arrolladora Harry Atkins, el cuarteto de Bristol combina la energía del pub rock y una actitud heredera del rock’n’roll callejero británico. Avilés formará parte de una gira que también pasará por Barcelona, Zaragoza, Madrid y Vitoria-Gasteiz, concebida para presentar "Nice N’ Rough", su segundo álbum, que verá la luz el 25 de septiembre. El disco toma el relevo de "Here To Destroy", debut con el que el grupo vendió más de 3.000 copias físicas de manera independiente y logró entrar en tres listas oficiales de ventas del Reino Unido.