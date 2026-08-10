José Manuel Perlado: "Sin una capacidad de desarrollo del almacenamiento de energía, las renovables no tienen mucho mayor desarrollo que el actual"

José Manuel Perlado, que es catedrático emérito de Física Nuclear y preside el Instituto de Física Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, participa este martes en el seminario “El renacimiento de la energía nuclear en la era de la descarbonización” que programa los Cursos de La Granda en el hotel Palacio de Avilés. Atiende en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

¿No es raro hablar de recuperar la energía nuclear en plena descarbonización?

Yo no diría que es tan raro ahora.

Los políticos han decidido finiquitar la energía nuclear en 2035. Por eso lo de “raro”.

Se lo explico con mucho gusto, vamos a ver. Muy raro no debe de ser porque se está empezando a hablar muy seriamente de que las centrales nucleares tienen que mantenerse un periodo de tiempo seguro. Primera cosa. Segundo, yo creo que las fuentes de energía que hay ahora, teniendo en cuenta el crecimiento que prevemos, pues no son suficientes en absoluto, y mucho más en un periodo de descarbonización. Cuando le digo descarbonización no me estoy refiriendo solamente al carbón, claro, me estoy refiriendo al carbón, al petróleo y al gas, a todo lo que tiene que tener combustión, propiamente dicho. Si queremos quitar eso, pues usted me dirá, hombre, pues quedan las renovables, y yo le diré también, pues hombre, sí, quedan las renovables, claro que sí, encantada la vida de que quedan las renovables. ¿Son las renovables suficientes? sería la siguiente pregunta, mis contestaciones no.

Vamos por partes, por lo que yo tengo entendido, la energía nuclear actualmente tiene el 20% del mix, ¿no?

En este país sí.

Y la eólica el 23.

Sí.

Si de aquí al 35 se apagan las nucleares, ese 20% ¿quién lo cubre?

Vamos a ver, esa es una buena pregunta. Pues si asumimos que nos vamos a descarbonizar y me quita las nucleares, la única posibilidad que tenemos son las renovables. Eso significa que ese 20% lo metemos en eólica. Sin una capacidad de desarrollo del almacenamiento de energía, las renovables no tienen mucho mayor desarrollo. Para mí está muy claro, primera cosa. No veo a nivel global ninguna capacidad de sustitución por parte de los renovables en los porcentajes de los que usted me está diciendo. Es decir, quite usted todo lo que combustiona, ¿eh? Y utilice usted todas las renovables. Yo le digo no, eso no va a ser así.

¿Y entonces?

Va a haber otras fuentes que son de origen nuclear: la fusión nuclear.

Cuénteme.

Hay una planta piloto ya privada, se está pensando para el año 35-36. Así es que...

¿De fusión?

De fusión, de fusión.

O sea, ¿hay otro tipo de energía nuclear que no es la de “Nuclear. No, gracias”, como el eslogan de los ochenta.

La energía nuclear tiene dos vertientes. Una es la que utilizamos ahora, que es romper los núcleos, que es lo que llamamos la fisión nuclear. Todos nuestros reactores, todos los que hay en España, todos los que hay en el mundo, ahora mismo todos, son de ese mecanismo, de la fisión nuclear. Los más abundantes son reactores que se refrigeran por agua y hay unas nuevas generaciones de reactores que se refrigeran con metales líquidos, en fin, con gas. Que hasta ahora no han sido implementados en nuestra geografía, ni en España, ni en ninguna otra parte del mundo, salvo en China. Salvo en China. Hay otro mecanismo, también nuclear, por el que se produce energía: se llama la fusión nuclear. Que consiste en sacar la energía, no rompiendo núcleos, sino juntando núcleos.

¿De qué elemento?

Del hidrógeno. Esta investigación lleva la friolera... Pues mire usted, yo empecé a trabajar en esto en el año 1971, para que se haga la idea. Llevo toda mi vida siempre explicando reactores, ¿vale? Porque es complicado, muy complejo. La puñetera realidad es que ahora mismo en la fusión nuclear no hay ningún reactor, sin embargo, las empresas privadas, teniendo en cuenta que ya hay demostraciones científicas muy contundentes, se han puesto manos a la obra a invertir miles de millones en el desarrollo de esta otra fuente nuclear.

Y eso queda para después del 35, entonces.

Un reactor comercial de esa fuente de energía no va a estar antes del año 2035. ¿Va a haber pruebas con todos los sistemas allá por el año 2035? Yo les garantizo que sí.

¿Y en la Unión Europea también?

Y en la Unión Europea también. Usted sabe quién está invirtiendo miles, en este momento, sí, 4.000 millones de euros en el desarrollo de una de las formas de hacer la fusión nuclear:Alemania.

Pues Alemania tiene todas las nucleares cerradas, ¿no?

Efectivamente, caballero. Tiene todas las nucleares cerradas. Y, sin embargo, está invirtiendo en esto. Y hay la friolera de cuatro empresas, cuatro empresas ya, consolidadas en Alemania tirando de la fusión nuclear. Francia tirará cuando corresponda. Se lo está trabajando desde un punto de vista de investigación y desarrollo, pero ya tiene dos empresas que tiran para adelante con la fusión nuclear. Y Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene la friolera, si no recuerdo mal, de casi 15 empresas.

Se da la circunstancia de que Asturias dejó de producir energía al cerrar sus térmicas y pasó de vender energía a comprarla. ¿Esto puede cambiar?

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Claro que puede cambiar. Vamos, no le estoy poniendo perspectivas cortas, le estoy poniendo perspectivas de 10 años, 12 años, pero evidentemente... Afortunadamente, en este señor país que tenemos tan maravilloso, hay ingenieros y científicos tan buenos, tan buenos, asturianos en concreto, que están haciendo parte de los desarrollos que se venden a las empresas de Alemania dedicada a la fusión. La verdad es que, se lo digo con orgullo, al menos en la investigación y desarrollo de esta fuente de energía, la gente que tenemos en este país, aunque no ven los dineros, se los rifan por ahí afuera. Y sus empresas asturianas están contribuyendo, aparte de los famosos reactores ITER, ustedes tienen aquí empresas que están haciendo parte de los componentes del ITER.