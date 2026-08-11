Avilés abre el "Fifty-Fifty" a la ironía: Laura Chivite, Carlos Pardo y Sofía Castañón llevarán el humor a la poesía

La poesía no tiene por qué ponerse siempre seria. También puede hacer reír, tirar de ironía, jugar con el absurdo y mirar la realidad con retranca. Esa será la propuesta con la que Avilés abrirá una de las primeras citas literarias del Festival "Fifty-Fifty de Jazz y Poesía", que reunirá el viernes 25 de septiembre a Laura Chivite, Carlos Pardo y Sofía Castañón en la Factoría Cultural. Los tres participarán en "Poesía con Humor", un encuentro-recital gratuito pensado para demostrar que la sátira y el ingenio también tienen sitio entre versos. El acto estará moderado por Francisco Castaño a partir de las 18.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo, aunque la organización recomendará realizar una reserva previa.

El encuentro quiere poner el foco precisamente en esa cara menos solemne de la poesía, un género habitualmente asociado a asuntos como el amor, la memoria, la identidad o el paso del tiempo. La conversación y la lectura de textos servirán para recorrer las posibilidades de la ironía, la sátira y el absurdo como recursos capaces de ofrecer otras formas de observar la realidad. La mesa reunirá además perfiles muy diferentes. La navarra Laura Chivite, una de las narradoras destacadas de su generación, es autora de "Gente que ríe", "El ataque de las cabras" y del reciente poemario "Superé a los soldados", y compagina la literatura con la docencia de escritura creativa. Junto a ella estará Carlos Pardo, poeta, novelista y ensayista madrileño cuya obra combina profundidad e ironía y que acaba de publicar "La comedia de la carne". Completa el cartel la gijonesa Sofía Castañón, con una trayectoria poética desarrollada tanto en castellano como en asturiano, además de su trabajo como periodista y realizadora audiovisual.

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"Poesía con Humor" será la primera actividad gratuita desvelada por el festival después de que en las últimas semanas se anunciase la programación musical de una sexta edición que se celebrará del 24 al 27 de septiembre. Durante cuatro jornadas, el "Fifty-Fifty de Jazz y Poesía" volverá a repartir conciertos, recitales, encuentros literarios, talleres e intervenciones por el Teatro Palacio Valdés, la Casa de Cultura, la Factoría Cultural, el Conservatorio Julián Orbón y distintos espacios del casco histórico de Avilés. El certamen, nacido en 2021, mantiene como una de sus señas de identidad el equilibrio entre música y palabra, pero también entre mujeres y hombres, artistas nacionales e internacionales y nuevas promesas y creadores ya consolidados.