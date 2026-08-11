Avilés activa un plan especial de movilidad por el eclipse

El Ayuntamiento de Avilés desplegará un dispositivo especial este miércoles con motivo del eclipse. La ciudad es uno de los puntos de observación de este fenómeno que se producirá en torno a las 20.30 horas, con una duración aproximada de un minuto y 45 segundos en el momento de máxima ocultación.

El Consistorio parte de la idea de que durante la tarde del día 12 la asistencia al Centro Niemeyer será multitudinaria así como los numerosos desplazamientos en la ciudad y la comarca hacia los diferentes puntos de observación. Por ello, la Policía Local contará con un servicio especial de 18 agentes en total para la vigilancia del tráfico y gestión de la movilidad en el entorno del Centro Niemeyer, en las zonas elevadas de la ciudad con la posibilidad de corte de la vía a la ermita de la Luz, así como en todos aquellos puntos críticos por la afluencia de personas y el volumen de desplazamientos.

La Policía Local vigilará las carreteras de su competencia a su paso por Avilés como la glorieta de Buenavista, los accesos al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) así como la intersección de Avenida de Gijón con el Puente Azud y la AS-19, además de la avenida Conde de Guadalhorce.

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El Gobierno de Asturias, a través del Consorcio de Transportes, reforzará y ampliará los servicios de las rutas regulares que puedan ser utilizadas para acceder a los puntos de mayor afluencia turística y los puntos de observación del eclipse, como Avilés. En este sentido se verán ampliados los servicios entre Oviedo, Gijón y Avilés y las líneas entre Gijón, Candás, Luanco así como el servicio entre Piedras Blancas y Avilés a su paso por Salinas.