Podemos Avilés acusa al PSOE de "ocultar información" sobre El Estrellín y exige aclarar los planes para los terrenos

Podemos quiere que el gobierno de Avilés aclare sus planes para El Estrellín antes de que la modificación del Plan General que afecta a estos terrenos vuelva al Pleno municipal. El portavoz de la formación, David García, ha reclamado la convocatoria de una reunión de portavoces para explicar el futuro de este suelo, su vinculación con la ampliación del Puerto de Avilés y, especialmente, la posibilidad de que pueda albergar parques de baterías. La petición llega después de que el Ejecutivo local decidiese aplazar en el último Pleno la aprobación inicial del cambio urbanístico vinculado al convenio con Acciona, ante las dudas planteadas por la oposición sobre el alcance de la operación.

La formación morada considera que quedan demasiadas cuestiones por despejar antes de adoptar una decisión sobre unos terrenos que califica de "estratégicos" para el futuro industrial de Avilés. García reclama conocer con precisión qué ha cambiado respecto al planteamiento inicialmente trasladado a los grupos municipales, qué superficies quedan afectadas y cuáles serán las consecuencias para la ciudad. Podemos sostiene además que la información disponible hasta ahora ha sido "insuficiente" y acusa al PSOE de haber intentado introducir elementos que, según su versión, no figuraban cuando se presentó inicialmente el proyecto. “No podemos tomar decisiones sin que todos los grupos municipales dispongamos de toda la información, la cual se nos trató de ocultar”, denuncia el portavoz.

Las dudas sobre los usos energéticos y la eventual instalación de sistemas de almacenamiento mediante baterías fueron precisamente uno de los elementos que acabaron frenando el expediente en el Pleno. El gobierno pretendía aprobar inicialmente una modificación del Plan General relacionada con el convenio firmado para la transformación del entorno de la cantera, pero las preguntas de PP, Vox y Podemos sobre esos aprovechamientos, los terrenos portuarios incluidos en la operación y las contraprestaciones que recibiría Avilés llevaron al portavoz socialista, Manuel Campa, a retirar finalmente el punto. Campa emplazó entonces a los grupos a sentarse para intentar aclarar las diferencias antes de llevar nuevamente el expediente a la Corporación.

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Podemos pretende ahora que ese diálogo se produzca antes de que el documento complete su regreso al salón de plenos. El expediente deberá pasar nuevamente por comisión municipal antes de someterse otra vez a la Corporación, de modo que las próximas semanas servirán para comprobar si el gobierno logra despejar las dudas que impidieron su aprobación inicial y alcanzar un acuerdo sobre una actuación estrechamente relacionada con el desarrollo futuro del entorno portuario.