La comarca presume en FIDMA de más de seis millones invertidos y un Plan de Sostenibilidad ejecutado al 80%

"Somos cuatro concejos que, aunque seamos muy diferentes, nos complementamos muy bien". Con esa idea resumió este martes la presidenta de la Mancomunidad Turística, Raquel Ruiz, el regreso de la Comarca de Avilés a la Feria Internacional de Muestras de Asturias después de varios años de ausencia. El Día de Comarca, celebrado en el recinto ferial gijonés, reunió a representantes institucionales y económicos en torno a un objetivo común: presentar conjuntamente un territorio que busca hacerse un hueco propio dentro del mapa turístico asturiano sin renunciar a su carácter industrial y marítimo. En el acto estuvieron presentes Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés; Alberto Tirador, alcalde de Illas; Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, e Iván Fernández, alcalde de Corvera, junto a la propia Ruiz, que defendió la oportunidad de recuperar la presencia comarcal en FIDMA coincidiendo con el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística.

La apuesta llega después de más de dos décadas en las que el entorno avilesino ha tratado de dejar atrás la condición de simple lugar de tránsito para convertirse, en palabras de la Mancomunidad, en un destino de "parada y fonda" desde el que conocer también el resto del Principado. Ruiz cifró en más de seis millones de euros las inversiones públicas acumuladas a través de los planes de Dinamización Turística, Turismo Gastronómico y Sostenibilidad Turística, a las que se suman las actuaciones financiadas directamente por los ayuntamientos y por el sector privado. La responsable turística reivindicó, además, un modelo alejado de la carrera por batir récords de visitantes: "Tenemos un número sostenible, adecuado a la red de alojamientos que disponemos, y que nos permite una convivencia amable entre visitantes y vecinos". El objetivo, añadió, es continuar por ese camino y huir de situaciones de saturación "que nos acaben haciendo sentir incómodos en nuestra propia casa".

Ese salto turístico se apoya ahora en un Plan de Sostenibilidad Turística que se encuentra ya en torno al 80% de ejecución, según explicó Ruiz, con inversiones repartidas por los cuatro concejos. El estand permite recorrer desde la recuperación de la muralla medieval de Avilés, el Centro Niemeyer y la ría hasta las sendas verdes de Corvera e Illas, el Pico Gorfolí, los Molinos, el Parque Acuático de Corvera, el área de Sollovio, la Senda Norte, la Mina de Arnao y las playas de Castrillón. "Asturias cada vez está más de moda", señaló Ruiz, que situó entre las fortalezas comunes "los espacios verdes, las playas y nuestra cultura". La presidenta de la Mancomunidad defendió precisamente que esa diversidad es la ventaja competitiva del territorio: ruralidad, costa, patrimonio, industria y oferta cultural forman un producto que cada municipio difícilmente podría proyectar con la misma fuerza de manera aislada.

La cooperación pretende ir además más allá de la promoción turística. Los cuatro ayuntamientos anunciaron que el Día de Comarca Avilés se institucionalizará a partir de 2027 como una celebración anual, con actividades culturales o deportivas y vocación de hermanamiento entre los vecinos de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas. Ruiz recordó que las fronteras administrativas tienen cada vez menos que ver con la vida cotidiana de una población que reside en un concejo, trabaja en otro y se desplaza por toda la comarca para comprar, practicar deporte o disfrutar del ocio. "La Mancomunidad no deja de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos, un reflejo administrativo de lo que nuestros vecinos hacen cada día", afirmó.

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La Rula lleva su pescado a la mesa

La gastronomía tendrá un peso destacado en esa estrategia y FIDMA sirvió este martes para avanzar las próximas convocatorias. La primera será la Semana de la Tapa, que alcanzará su vigesimoprimera edición entre el 7 y el 13 de septiembre. A ella se añadirá en el último trimestre del año Brasa y Mar, un proyecto nuevo ligado a la marca Pescado de Confianza de la Rula de Avilés y concebido para promocionar el producto pesquero local. Ruiz aprovechó su intervención para agradecer la implicación del gerente de la Rula, Ángel Muñoz, y anunció la intención de seguir generando productos conjuntos alrededor de la pesca de proximidad. En su intervención apuntó especialmente hacia la merluza como uno de los productos a promocionar en esa nueva cita: "La idea es seguir promocionando todos juntos todos estos productos".