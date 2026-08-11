Las familias del colegio de Llaranes cargan contra el Ayuntamiento de Avilés por dividir el comedor escolar

El AMPA del CP Llaranes ha mostrado su "profundo malestar" y su "absoluto desacuerdo" con la decisión del Ayuntamiento de Avilés de crear un segundo comedor escolar en el colegio, una medida que, a juicio de las familias, profundizará en la separación entre los alumnos de Infantil y Primaria. El centro presenta una situación singular, ya que sus dos etapas se reparten entre edificios separados por unos 750 metros. Hasta ahora, los servicios de comedor y madrugadores estaban centralizados en el inmueble de Infantil, una organización que el AMPA considera que facilitaba la vida diaria de quienes tienen hijos en ambas etapas y, además, proporcionaba uno de los pocos espacios de convivencia común para todo el alumnado.

La asociación cuestiona especialmente que el gobierno municipal haya decidido suprimir el autobús utilizado para trasladar a los menores entre ambos inmuebles y que justifique la decisión por el coste del servicio. El transporte había sido acordado entre el AMPA y la Concejalía de Educación el pasado octubre como una solución para evitar que los niños tuviesen que recorrer a pie la distancia entre los edificios, con el consiguiente riesgo de atropellos y los problemas derivados del mal tiempo. "Resulta difícil comprender esta justificación cuando tanto el servicio de comedor como el de madrugadores son servicios municipales de pago", señalan las familias, que ven "incoherente" renunciar al autocar por razones económicas mientras se apuesta por construir y gestionar un nuevo comedor, con los gastos de infraestructura, equipamiento y personal que ello supone.

Para el AMPA, la solución elegida amenaza además con convertir los dos inmuebles en "centros prácticamente independientes", rompiendo la convivencia entre Infantil y Primaria y generando nuevas dificultades en la organización cotidiana. Las familias con niños en ambos edificios tendrán que acudir a diferentes puntos para utilizar servicios como madrugadores o las actividades extraescolares. La asociación asegura haber mantenido durante los últimos meses varias reuniones con el concejal de Educación, cuya "disposición al diálogo" agradece, aunque recalca que mantiene su "total desacuerdo con la solución finalmente adoptada".

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A las consecuencias para la conciliación, la seguridad y la convivencia se añade otra que preocupa especialmente a las familias: el nuevo comedor supondrá la pérdida del aula de Música, que tendrá que desaparecer para habilitar el servicio. El AMPA considera que sacrificar un espacio educativo perjudica directamente a la calidad de la enseñanza y anuncia que mantendrá su oposición a la reorganización. "Seguiremos defendiendo un modelo de centro que favorezca la convivencia, la seguridad, la conciliación familiar y la calidad de la educación de nuestros hijos e hijas", concluyen los representantes de las familias.