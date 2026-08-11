"La Lola" de Café Quijano triunfa en el muelle de Luanco

Buena temperatura, el sonido del mar, y música. El ambiente perfecto para una noche que se presentaba perfecta. "Es un sitio particular, sin duda, para escuchar música, con el mar al lado", destacaba Pilar Santos en la explanada del antiguo puerto gozoniego.

¿Algún tipo de música en especial? Pues "Café Quijano" era una apuesta segura, con su pop rock y rock latino, aderezados con ritmos hispanoamericanos como el son, la rumba, el mambo y la guaracha. Sin olvidar, por supuesto, su interpretación del bolero tradicional y moderno. Pues esto es lo que ofreció el festival Luanco al Mar en el Muelle Viejo de la capital gozoniega.

La ovetense Olaya Pérez encaraba la cita con ganas de disfrutar de la música de sus ídolos en un escenario tan singular. "Me encanta el mar y me encanta ‘Café Quijano’", aseguró antes del comienzo del concierto, del que esperaba "verlos lo más cerca posible" y escuchar algunos de los temas más conocidos del grupo.

Entre el público también había seguidores de varias generaciones, atraídos sin lugar a dudas por unas canciones que forman parte de la memoria musical de muchos españoles. "Les seguimos desde hace muchos años y teníamos ganas de volver a vivirlo en vivo", comentaban los sevillanos María José Soto y Fernando García, llegados desde Avilés, donde se encuentran pernoctando en sus vacaciones en Asturias. "Vimos en internet que estaban en Luanco, tan cerca de Avilés, coincidían fechas y dijimos: ahí tenemos que estar. Y aquí estamos".

La explanada del Muelle Viejo fue llenándose poco a poco desde la apertura de puertas a las ocho y media de tarde, una hora antes de comenzar el concierto. Familias y grupos amigos seguidores de la banda leonesa, iban buscando posiciones para seguir el concierto lo más cerca posible del escenario. "Yo vengo expresamente desde Torrelavega a verlos", explicó Lourdes Valdés, quién recogió de camino a Luanco a otra amiga en Llanes para disfrutar de una noche de música junto al mar.

Y llegó el tan esperado momento. Con fuerza, ilusión e impulso, "Café Quijano" conquistó en Luanco al Mar. El grupo leonés repasó algunos de los temas más conocidos de su trayectoria ante un público entregado, que acompañó con palmas y cantando a pleno pulmón una actuación marcada por la energía y la cercanía de la banda.

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"La Lola" fue uno de los grandes éxitos del grupo, además de uno de los más coreados en Luanco por el público. Otras de las pistas más coreadas, "Qué grande es esto del amor", "Nada de Nada" y "La taberna del Buda". Todas ellas coreadas por un público entregado que cantó, bailó, aplaudió y disfrutó de una velada a todo ritmo.