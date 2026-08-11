El PP vuelve a cargar contra la gestión del parking del Niemeyer y exige al Principado que aclare las condiciones de la cesión
El diputado José Luis Costillas reclama saber quién se beneficia de la explotación y qué retorno económico obtiene el centro cultural tras la adquisición del garaje
Pablo Vázquez Alonso
El PP de Asturias vuelve a poner el foco sobre la gestión del aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer. En esta ocasión es el diputado José Luis Costillas quien reclama al Principado "transparencia absoluta" sobre el procedimiento seguido para ceder directamente a RUASA este espacio y sobre las condiciones económicas de la operación. Los populares ya habían cuestionado este trámite el pasado mes de marzo y vuelven ahora a exigir "explicaciones" al Principado.
Costillas considera que la gestión del parking es "un ejemplo más del socialismo de amiguetes que practica la Consejería de Cultura" y reclama al Principado "transparencia absoluta" sobre el procedimiento utilizado y las condiciones económicas de la operación. El diputado popular sostiene que el Centro Niemeyer debería obtener un beneficio por la explotación de una infraestructura vinculada directamente al complejo cultural. "El Niemeyer debería recibir dinero porque un tercero gestione el parking y no pagar por ello a quien diga el Gobierno del PSOE", afirma el diputado.
El también portavoz popular en Cultura recuerda que el Principado adquirió el aparcamiento subterráneo por más de 3,5 millones de euros y cuestiona que, después de un desembolso de dinero público, su gestión se haya entregado a un tercero sin un retorno económico claro para el centro cultural. El PP ya había reclamado que, en caso de cederse la explotación, se hiciera mediante una licitación pública y abierta para que los beneficios pudieran revertir en el Niemeyer y sus actividades.
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