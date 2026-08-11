El refuerzo sanitario en toda Asturias ante el aluvión por el eclipse: dónde ir si hay daños oculares y más efectivos de Urgencias

La Consejería de Salud, a través del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), ha puesto en marcha un dispositivo de refuerzo sanitario y de coordinación logística para dar respuesta al eclipse solar de este miércoles. La medida trata de adaptarse a la gran afluencia de público prevista, que calculan que ronde un millón de personas en toda la región, como a los posibles riesgos oculares derivados de una observación inadecuada del fenómeno astronómico. El plan asistencial tiene una doble vertiente: un dispositivo especial de refuerzo sanitario sobre el terreno para atender la aglomeración de visitantes y un protocolo médico unificado para la red de Atención Primaria y Urgencias.

El director de Atención, Evaluación y Cuidado de la Salud del Sespa, Óscar Veiras del Rey, explicó la dimensión del operativo diseñado. Según detalló, el Sespa ha tomado como base de planificación los 78 puntos de visualización recomendados. Dado que se prevé una concentración masiva de personas en la costa, el Servicio de Salud reforzará los dispositivos asistenciales a partir de las 20.00 horas del miércoles, coincidiendo con la finalización del fenómeno astronómico, para garantizar una respuesta ágil ante cualquier contingencia nocturna.

"Este despliegue de refuerzo nocturno afectará de manera directa a puntos clave de la costa como Luarca, Cudillero, Castrillón, Luanco y Gijón, además de sumar un efectivo asistencial más en los centros de la zona. Asimismo, en el ámbito urbano, el centro de salud de La Lila, en Oviedo, contará con un dispositivo reforzado durante la noche", indicó el responsable de la consejería de Salud, que habló además del fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias sanitarias: la UVI móvil del SAMU en Gijón, cuyo horario habitual concluye a las 20.00 horas, se extenderá hasta la medianoche. Además, el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) se reforzará con un mayor número de operadores y profesionales médicos a lo largo de todo el día y durante el turno de noche.

A todo ello se suma la integración de un facultativo del Sespa en la unidad de coordinación del Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (Platerpa) para coordinar las posibles emergencias sobrevenidas. "No solo nos preocupamos por la protección y los efectos durante el propio día del eclipse, sino también por garantizar la mejor respuesta y el seguimiento necesario en las jornadas posteriores", remarcó Veiras del Rey, haciendo hincapié en que las principales complicaciones pueden derivarse de la movilidad de la población, el tráfico, los desplazamientos masivos y las incidencias por exposición solar sin protección.

Servicio de Oftalmología

De forma paralela, la Consejería de Salud ha elaborado un protocolo de actuación clínica diseñado por Juan Jesús Barbón García, jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés. Este documento busca ofrecer a los profesionales sanitarios de Atención Primaria y Urgencias una guía rápida y homogénea para la detección, diagnóstico y derivación de pacientes que presenten síntomas visuales tras presenciar el eclipse. Barbón ha profundizado en las graves consecuencias que una observación inadecuada o sin protección puede tener para la visión. El especialista centró su principal llamada de atención en la retinopatía solar, la patología más severa derivada de este tipo de eventos.

"La retinopatía solar es una quemadura directa de la retina, que es la capa del ojo donde se forman las imágenes. Ocurre si no utilizamos una protección correcta o no utilizamos ninguna", explicó. El gran riesgo de esta afección radica en su carácter asintomático e indoloro durante el momento de la exposición. "Como el eclipse va a ser al final del día, realmente las personas lo van a notar al levantarse al día siguiente", indicó el jefe de Oftalmología del San Agustín, que se refirió también a los síntomas que deben encender las alarmas a la mañana siguiente: pérdida significativa de la visión, aparición de un escotoma o mancha negra fija en el centro del campo visual y distorsión en las imágenes recibidas.

Barbón hizo especial hincapié en la irreversibilidad de este daño: "Esa lesión no tiene tratamiento y puede dejar una pérdida visual importante e irreversible para toda la vida. No deberíamos tomar riesgos". Para ilustrar el riesgo real al que se enfrenta la población, el oftalmólogo recordó el antecedente del eclipse de 1999 en Baleares, donde se registraron hasta 22 casos confirmados de retinopatía solar por exposición directa sin la protección adecuada.

Otro problema derivado es la fotoqueratitis (queratitis actínica), que según detallan desde Salud, afecta a la córnea y a la conjuntiva. A diferencia de la retinopatía, sus síntoma es un dolor intenso, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia (intolerancia a la luz). En la mayoría de los casos, la recuperación es completa en un plazo de 24 a 72 horas mediante tratamiento sintomático (reposo, compresas frías, analgésicos orales y lágrimas artificiales sin conservantes). El protocolo desaconseja expresamente el uso domiciliario de anestésicos tópicos, ya que pueden retrasar la cicatrización y enmascarar complicaciones.

El protocolo sanitario fija que la primera atención a los pacientes que manifiesten molestias debe realizarse en los centros de Atención Primaria, donde los facultativos valorarán el cuadro clínico antes de decidir si se trata en el centro o si es necesaria una derivación urgente o preferente a los servicios especializados de Oftalmología.

Tanto las autoridades sanitarias como los expertos hacen un llamamiento tajante a la prevención y la responsabilidad ciudadana. El eclipse únicamente debe observarse con gafas homologadas que cuenten con la certificación de la Comunidad Europea y el filtro certificado ISO 12312-2. Como única alternativa válida, Barbón señaló el uso de máscaras de soldadura con tono de sombra 12 o superior (idealmente tono 14).

Salud recalca que las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los CD o los métodos caseros no ofrecen protección suficiente frente a la radiación solar directa y no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia.