Scott Kolins, Rob Williams, Stipan Morian y Raquel Berry, primeros invitados de las XXXI Jornadas del Cómic de Avilés

Los creadores Scott Kolins, Rob Williams, Stipan Morian, Raquel Berry, Declan Shalvey, Juni Ba, Joaquín López Cruces y Ana Oncina son los primeros nombres confirmados para las próximas Jornadas del Cómic “Villa de Avilés”, que este año celebran su edición trigésima primera.

El calendario cultural del verano avilesino se despide con la tradicional reunión de autores de historietas. Entre los días 8 y 12 de septiembre, la Casa de Cultura será el punto de encuentro de los aficionados al cómic.

Scott Kolins es uno de los grandes referentes del cómic de superhéroes. Su etapa al frente de “The Flash”, junto al guionista Geoff Johns, está considerada por la crítica una de las mejores de la historia del personaje y consolidó su nombre entre los dibujantes más importantes de DC Comics. También ha firmado trabajos para series como “JSA”, “Batman”, “Wonder Woman” o “Avengers”.

Scott Kolins by Gage Skidmore / Gage Skidmore

El británico Rob Williams es uno de los guionistas más prestigiosos del cómic anglosajón. Su obra más reconocida está vinculada a “Judge Dredd”, el personaje emblemático de la revista “2000 AD”, aunque también ha escrito títulos tan populares como “Suicide Squad”, “Martian Manhunter”, “Ghost Rider” o “Punisher”. Se da la circunstancia de que Williams no pudo estar en Avilés en la edición pasada de las Jornadas del Cómic.

Rob Williams / Cedida a LNE

El tercer autor desvelado corresponde al croata Stipan Morian, ilustrador especializado en el género fantástico y de superhéroes. Su trabajo como portadista para editoriales estadounidenses y europeas le ha otorgado una creciente proyección internacional gracias a un estilo de gran riqueza visual.

Stipan Morian / Cedida a LNE

La cuarta incorporación es la ilustradora española Raquel Berry, conocida como RaquelberryFinn, cuya obra ha despertado el interés de editoriales internacionales por sus ilustraciones y portadas de temática fantástica, convirtiéndose en una de las artistas españolas con mayor proyección exterior.

El dibujante y guionista irlandés Declan Shalvey es uno de los grandes nombres internacionales de las XXXI Jornadas. Su trayectoria está ligada a Marvel, donde trabajó en series como "Moon Knight", "Daredevil" y "Wolverine". Entre sus trabajos destacan "Injection". Su carrera ha estado respaldada por nominaciones a algunos de los principales premios del cómic estadounidense. Shalvey conecta el cómic de superhéroes con las historietas de autor. Será, además, su primera visita a las Jornadas.

Una de las grandes revelaciones del cómic internacional es el senegalés Juni Ba, que trabaja para la industria norteamericana. Combina influencias africanas, mitología, fantasía y cultura popular con un dibujo de gran personalidad. Es autor de “Monkey Meat”, publicada por Image Comics, y ha trabajado para DC en “The Boy Wonder”. Su gran momento es el presente: ha obtenido tres nominaciones a los Premios “Eisner”, consideradas los grandes galardones de la industria estadounidense. El salón avilesino se cobra con Juni Ba uno de los autores más singulares del cómic contemporáneo.

Joaquín López Cruces es uno de los veteranos del dibujo. Nació en Almería en 1957. Estuvo vinculado a revistas como “Cairo”, “Madriz” o “Humo”. En 2023 recibió el premio al Autor Andaluz de las XIII Jornadas Autores en Viñetas de Carmona. Su obra más reciente, “El otro mundo”, con guion de Enrique Bonet, aborda las Misiones Pedagógicas de la Segunda República.

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Joaquín López Cruces / José Albornoz

Ana Oncina, por último, alcanzó una enorme popularidad con “Croqueta y Empanadilla”, serie que había iniciado en 2014 y que convirtió situaciones de la vida cotidiana en pareja en una de las propuestas de humor gráfico más reconocibles del cómic español reciente. Estuvo en Avilés hace algunos años.