La sequía estival reduce el tamaño de hortalizas y pone en jaque la cosecha de faba, alertan los agricultores en el mercado de Avilés

El calor incesante del verano asturiano anima a los más playeros a llenar los arenales de la región. Sin embargo, los agricultores sufren lo suyo, no solo por el calor, que también, sino por la falta de lluvias. Esa cuestión está relacionada con el cambio climático, apunta el praviano Ramón Gabarri, vendedor de hortalizas en el mercado de los lunes de Avilés. El calor, las altas temperaturas, y la casi total ausencia de las precipitaciones provoca, por ejemplo, que los fréjoles y los tomates “salgan más pequeños”. “Y de la faba, ni hablamos. No sé la que habrá este año, poca”, defiende María Luisa Terán, de Villa.

La sequía estival no solo afecta a las plantaciones de maíz, que algunas no han aflorado y otras ya estaban espigadas el pasado mes de julio. La falta de lluvias castiga a buena parte de los productos de la huerta. Y eso lo sabe bien Celsa Río de Valliniello, que lleva años y años vendiendo en la plaza de abastos lo que cosecha en su huerta. “Tanto sol ye malo”, remarca tras explicar lo que todos enfatizan: “fréjoles más pequeños, tomates igual…”. Sobre las plantaciones de fabas augura una mala campaña por las mismas razones. “No grana y sin grano no hay faba”, detalla. A su lado está otro vendedor, Martín Ramírez “con más de treinta años vendiendo en la plaza”. Si la tradición de Río la inició su madre “hace ni se sabe”, Ramírez, que procede de Illas, heredó el puesto de su suegra. “Como no llueva es un mal año”, indica el agricultor illense que defiende que “lo que sale (de la tierra), sale pequeño”.

Charo Fernández y Alicia María Perez. / Illán García

“¿Qué facemos con esti calor, fío? Pues hay que regar más”, señala la avilesina de La Luz Alicia María Pérez García. “Lo que da la tierra ye lo que da, con estos calores…”, añade la agricultora y vendedora de la plaza protegida del sol con un sombrero de tela. Y es que esas labores de riego antes eran naturales, eran cosa de las precipitaciones. “El otro día cayeron cuatro gotas pero no sirvieron, este verano vino muy seco, sí”, apunta Charo Fernández, otra vendedora habitual de los lunes en Hermanos Orbón. “El repollo va saliendo bien, pero hay que regarlo bien, porque si no…”, añade. Ambas hablan de la faba y afirman que está “atrasada”.

María Luisa Terán en su puesto. / Illán García

Marisa Luisa Terán, que es de Podes, pero vive en Villa desde los dos años, también vende en la plaza cada semana. “Este verano está siendo muy malo, muy seco”, remarca. Y afirma que a su huerta le salva tener un pozo de “cuarenta y pico metros” cerca para poder regar. “Hay lo que hay y si hablamos de la faba no sé lo que se salvará”, apunta esta corverana. Ramón Gabarri sostiene que la única salvación que tienen los agricultores es “regar bien y constantemente”. Ante la falta de producto, los precios se han visto incrementados y mientras tanto, los ajos “no son como eran y salen más pequeños, los tomates son más grandes si son de invernadero…”.

El praviano Ramón Gabarri, a la izquierda de la imagen, con sus hortalizas en el mercado avilesino. / Illán García

Raquel García es de Laviana, de Gozón, y tiene claro que las altas temperaturas registradas esta temporada estival “afecta a todo el campo”. “La falta de agua lo cambia todo, al prao, a los maizales que a estas alturas no tienen panoya… a todo”, reflexiona esta gozoniega, que advierte del aumento de precios, de que los productos no son del tamaño esperado y de otras cuestiones que se solucionaban con más precipitaciones que son las grandes ausentes en el verano asturiano y que, como afirmó Manuel Pérez, cliente de los “fijos” en los lunes de mercado, “no son incompatibles con disfrutar del sol y nos benefician a todos: si queremos un entorno verde, tiene que llover, y eso también es bueno”.