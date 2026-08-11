Traumatología del San Agustín lidera la lista de espera en Asturias, con 4.458 pacientes para la primera consulta

Traumatología se ha convertido en el gran cuello de botella de las consultas externas del Hospital Universitario San Agustín (HUSA). Un paciente del área sanitaria avilesina tiene que esperar de media 211,48 días, prácticamente siete meses de media, para acceder a una primera cita con este servicio. Es la mayor demora de los diez hospitales asturianos y supera ampliamente los 142 días del conjunto regional. La distancia también es considerable respecto a los dos grandes centros de referencia: el HUCA se queda en 163 días y Cabueñes, en 133. Detrás del promedio hay además una bolsa muy importante de pacientes: al cierre del primer semestre de este año, 4.458 personas continúan pendientes de esa primera consulta de Traumatología.

El atasco de este servicio pesa decisivamente en la fotografía general del centro. El San Agustín cerró junio con una demora media de 125,68 días para conseguir una primera consulta externa, la segunda mayor de Asturias. Solo el HUCA presenta un registro superior, con 127,48 días, y la distancia entre ambos es de apenas 1,8 días, es decir, menos de dos jornadas. El dato resulta especialmente llamativo porque el hospital avilesino soporta un volumen de espera muy inferior al del centro ovetense: 10.922 pacientes estructurales frente a 55.110.

Urología es el otro gran foco de preocupación. La espera para acceder al especialista se eleva hasta 173,38 días, casi seis meses, y únicamente el Álvarez Buylla de Mieres ofrece un resultado peor en el Principado. En la lista avilesina permanecen 960 pacientes. A cierta distancia, pero también claramente por encima del comportamiento regional, aparece Reumatología, con una demora de casi 90 días. El San Agustín presenta en este caso el peor registro entre los cuatro hospitales con datos disponibles, más del doble del promedio asturiano.

Es precisamente la concentración de pacientes en unas pocas áreas la que ayuda a explicar una media general tan elevada. Traumatología, Urología y Reumatología reúnen más de la mitad de toda la lista estructural del San Agustín: 5.613 de las 10.922 personas pendientes. Solo la primera de estas especialidades supone algo más de cuatro de cada diez pacientes que esperan una cita en el hospital.

La elevada espera tampoco responde a una ausencia de actividad. El San Agustín realizó 20.966 consultas externas durante junio, con un movimiento importante precisamente en algunas de las áreas con mayor presión. Traumatología atendió 1.720 consultas y Reumatología superó el millar. Los datos dejan así una imagen desigual: el hospital se encuentra prácticamente a la altura del HUCA en demora global, pese a manejar una lista mucho menor, pero esa situación no se reproduce de forma generalizada entre sus servicios. Al contrario, una parte importante de las especialidades avilesinas presenta tiempos sensiblemente mejores que los del conjunto de Asturias.

La otra cara de la moneda

El mejor ejemplo está en Oftalmología, donde el contraste es casi el inverso. La primera consulta tarda en Avilés 30 días, mientras que la media regional supera los 141, una diferencia de más de tres meses y medio. También Dermatología presenta un comportamiento favorable: ronda los 68 días frente a los casi 145 de Asturias, a pesar de mantener una lista relevante de pacientes. La ventaja es igualmente clara en Cirugía General, con poco más de 52 días frente a 108, y en Cardiología, donde la demora del San Agustín apenas supera las tres semanas cuando el promedio autonómico se acerca a los 70 días.

El buen comportamiento se extiende a otras consultas. Neurología, Otorrinolaringología, Pediatría, Endocrinología y Ginecología se sitúan también claramente por debajo de sus respectivas referencias regionales. Neurología ronda los 20 días cuando Asturias supera los 65; Otorrinolaringología se mueve igualmente en torno a las tres semanas y Ginecología baja incluso de los quince días.

El balance de junio dibuja, por tanto, un San Agustín de dos velocidades: muchas especialidades resuelven las primeras citas con tiempos competitivos e incluso muy inferiores a la media asturiana, pero el enorme tapón de Traumatología, acompañado por Urología y Reumatología, coloca al hospital avilesino entre los centros con mayor demora global del Principado.