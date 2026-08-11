"Vidas desplazadas" cuenta en el paseo de la ría de Avilés historias reales que sufren millones de personas

"No hay que ir a una exposición; simplemente paseando por la calle, te preguntas dónde estamos y qué podemos hacer", esa es la intención de la nueva exposición fotográfica organizada por Médicos del Mundo y titulada "Vidas desplazadas. Derechos en suspenso". El paseo de la ría de Avilés acogerá la muestra hasta el 7 de septiembre, con el objetivo de abrir los ojos a los ciudadanos de la comarca sobre un problema que afecta a más de 123 millones de personas: el desplazamiento forzado.

La presentación se realizó en el mismo espacio expositivo, con la participación del concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, y del miembro de la junta directiva de Médicos del Mundo, Julio Alonso. "En aquellos momentos era realmente sorpresivo el pensar que personas que llevaban los chalecos de una ONG fueran asesinados", añadió Alonso mientras explicaba que las fotografías se seleccionaron entre las ganadoras en los premios Luis Valtueña. Este reconocimiento surgió para recordar la memoria de cuatro cooperantes de todo el mundo fallecidos en diferentes conflictos.

A través de 16 fotografías, repartidas en diversos cubículos, el paseo de la ría cuenta una realidad presente en el mundo entero. En las diferentes caras de las estructuras se encuentran imágenes como "Paisajes de Desolación" de José Palazón, donde se puede ver a unos migrantes tratando de saltar la valla para entrar en Melilla, mientras que los locales juegan tranquilamente en un campo de golf. Situación muy similar a la actual en Ceuta, que permite hacer una comparativa y ver que, "a pesar de que la imagen tenga doce años, el mundo no ha hecho un gran cambio", señaló Alonso.

La imagen de Palazón no es la única expuesta. En el paseo también se pueden ver los trabajos de los fotoperiodistas Nacho Hernández, Davide Montoleone, Juan Medina, Andrew McConell o Federico Ríos, entre otros.

La exposición gira alrededor de cuatro ejes temáticos: la infancia, las mujeres, el refugio y el clima. "Nos muestra las historias de personas desplazadas, que han tenido que abandonar sus casas por ejecuciones, guerra o violencia, pero sobre todo nos muestra que detrás de cada desplazado hay una persona", añadió Agustín Medina, reconociendo el importante papel que juegan este tipo de iniciativas con el fin de recordar y denunciar lo que sucede, pero también "buscando esperanza y cambio de mentalidad para buscar una solución".

"Invitamos a todos los ciudadanos a que vean la exposición, que la vean con calma, tranquilamente, para despertar conciencias. Esta no es solo una muestra artística, se trata de despertar conciencias y de tener las herramientas para poder analizar las causas estructurales de los conflictos", añadió el concejal de Cooperación Internacional.