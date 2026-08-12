El fin de Asturias se queda con la miel en los labios: crónica del eclipse más al norte, en Peñas

Decepción total en Cabo Peñas y en la comarca avilesina. El cielo encapotado dejó con la miel en los labios a los cientos de visitantes que acudieron al balcón del Cantábrico para contemplar el eclipse. Tras horas de espera, familias, grupos de amigos y numerosos turistas franceses tuvieron que conformarse con intuir el fenómeno entre la bruma, mientras muchas de las gafas adquiridas para la ocasión se quedaron sin estrenar. Entre quienes se marcharon con la sensación de haber rozado una oportunidad que finalmente no llegó estuvo Víctor del Amo, acompañado de toda su familia: "Íbamos a ir a León a verlo, pero confiamos en que se iba a ver aquí. Dentro de lo malo, no nos desplazamos mucho".

Las dudas comenzaron a media tarde, cuando el cielo dejó pocas pistas de una posible mejoría. Algunos visitantes abandonaron el punto más al norte del Principado en busca de mejores condiciones, mientras otros decidieron aguantar hasta el último momento. No habían elegido el enclave al azar: decenas de portales especializados habían señalado Cabo Peñas como uno de los lugares privilegiados para seguir el fenómeno e incluso la televisión francesa se había fijado en este rincón de Gozón. Entre quienes resistieron estuvo Juan Majada, llegado desde Barcelona: "Confiamos en las predicciones de la inteligencia artificial, aseguraba que iba a estar despejado, pero ya ves el panorama. Ayer vinimos para buscar el mejor sitio y hacía un día espectacular. Estábamos convencidos de que iba a salir bien, pero son cosas que pasan".

Una decepción que compartía Julián Corne, llegado directamente desde Burdeos y apasionado de la fotografía, que había acudido a Cabo Peñas con la intención de sacar partido a su equipo durante el eclipse. Una de sus cámaras se había estropeado, aunque todavía conservaba su dispositivo para realizar fotografías en 360 grados, con el que confiaba en llevarse una imagen especial del fenómeno. Al final, el cielo también frustró sus planes y el fotógrafo francés resumía el desenlace con resignación: "Es terrible".

"Dicen que solo se puede ver una vez en la vida, pues me da a mí que se nos pasó el tren". La frase de Richard Nadal, turista llegado desde Almería, resumía con resignación la decepción de quienes habían acudido hasta Cabo Peñas confiando en que el cielo concediera una tregua. No fue así. Durante apenas un minuto y medio, el gran balcón del Cantábrico quedó sumido en una oscuridad que sí pudieron sentir los cientos de visitantes, pero la bruma impidió contemplar el eclipse. En ese instante, el bullicio de la tarde se apagó por completo y se hizo el silencio, roto únicamente por el sonido del oleaje, que parecía ganar fuerza al otro lado del acantilado. Un ligero orbayu terminó de acompañar una escena extraña en la que la oscuridad llegó puntual a la cita, pero el espectáculo quedó oculto sobre el Cantábrico.

Avilés, cubierto por un telón de nubes

La noche que cubrió por dos minutos -escasos- el cielo que se veía desde el Niemeyer este miércoles tuvo una ventaja inigualable: ocultó la borrina que alejó la fiesta astronómica del cielo de Avilés. Dos minutos de nada son bastantes más que la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña -sí, aquella de 2017, la de los 56 segundos-. Desde la tarde de este miércoles -pasadas las 20.30 horas- esos dos minutos de nada cubiertos por las nubes ya se han convertido en leyenda. Y como tal, como leyenda, fue recibida por los que se juntaron este miércoles en “la plaza abierta a los hombres y mujeres de todo el mundo”, que dejó dicho el arquitecto Oscar Niemeyer cuando montó esta pista de patinaje y este complejo cultural que fue el punto recomendado para hacer historia. María Soto, por ejemplo, echó mano de lo de la “recomendación” para explicar su presencia -y la de sus amigos- en la plaza. Y así lo corroboraron a Eduardo Álvarez, Rosa Rodríguez y hasta César Avilés.

-¿Avilés?

-Avilés -responde al periodista.

La niña Bárbara Pacheco -rubísima- le da a los patines. “Cuando se canse, nos quedamos al eclipse”, dice Jesús Pacheco, su padre, con la bolsa de deporte llena de comida, de botas, del armamento para hacer de la tarde de este miércoles una de esas que guardar en la memoria y convertirla sí, en leyenda.

A la salida del Niemeyer ya había citas para el año que viene: “Nos vemos en Cádiz, que allí sí lo veremos”. O hasta dentro de un siglo. Y luego, los que comentaban la jugada: “En un segundo cayó la noche y en menos tiempo ya era de día”, se escuchaba entre el tumulto juntado sobre la pasarela del Puerto de Avilés. Porque sí, hubo nubes, pero lo que también hubo fue optimismo. Y sentido del humor. “Que esto es Asturias”, explica.

Hubo policías nacionales, locales…, volaron un dron. Había una ambulancia, un montón de vigilantes de seguridad (muchos más de los normales), la capota del teatro del Niemeyer estaba abierta de par… un niño que no levanta un palmo se acerca a un inspector.

-¿Dónde se ve mejor?

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El policía le indica que donde está el conjunto de Sebastián. “Mamá, allí”… y Mamá le reclama: “¿Le has dado las gracias al señor policía?” Como eso no había sucedido, el niño volvió sobre sus pasos. Al eclipse le faltaba un rato, pero todo apuntaba a que se iba a quemar en el horno. “Al menos vimos la noche”, confirman Toño Zamanillo y Amalia Briones. Los dos y su hija Claudia.