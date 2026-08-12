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Avilés pone a prueba el talento joven con veinte años de Clínic y un nuevo laboratorio de ideas para la ciudad

El Ayuntamiento estrena Hackea Avilés, una iniciativa con la Universidad de Oviedo que reunirá a estudiantes y empresas, mientras el veterano programa emprendedor regresará en septiembre con 25 participantes

Por la izquierda; Manuel Campa y Kike Riesgo en el acto de presentación.

Por la izquierda; Manuel Campa y Kike Riesgo en el acto de presentación. / A. A.

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Pelayo Méndez

Avilés

Avilés quiere convertir las ideas jóvenes en proyectos con futuro. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, y el representante de la Asociación Asturias Emprenda, Kike Riesgo, presentaron este miércoles en la Feria Internacional de Muestras de Asturias dos de las principales iniciativas municipales de los próximos meses: la vigésima edición del Clínic Joven Emprenda y el estreno de Hackea Avilés, un nuevo programa orientado a resolver retos urbanos mediante la colaboración entre alumnado, empresas, Universidad y centros de Formación Profesional.

El Clínic Joven Emprenda cumple 20 años y suma ya 527 participantes desde su creación. La edición de 2026 se desarrollará del 1 al 11 de septiembre y tendrá en Avilés su primera parada los días 1, 2 y 3, con 25 jóvenes vinculados al emprendimiento social, empresarial y al intraemprendimiento. Durante esas jornadas entrenarán 15 competencias emprendedoras, conocerán recursos como La Curtidora, Avilés Empresas, la Factoría Cultural e Idonial y tendrán contacto con alrededor de 100 profesionales e invitados.

Campa reivindicó el recorrido de una iniciativa que, a su juicio, ha ido creando cultura emprendedora "poco a poco, pico y pala". "Ya son 20 años, ya hay infinidad de 'cliniqueros'", señaló el edil, que destacó la importancia de inculcar entre los jóvenes "el emprendimiento, la colaboración y la capacidad de enfrentarse a situaciones futuras". Riesgo incidió en que el paso por el Clínic puede continuar después a través de los servicios municipales de apoyo empresarial, desde La Curtidora hasta las ayudas o el propio Centro de Empresas.

La gran novedad será Hackea Avilés, que se celebrará durante un fin de semana de octubre. Los participantes trabajarán en equipos para plantear soluciones a retos concretos de ciudad, con apoyo de técnicos y profesionales, y deberán pensar no solo en la respuesta al problema, sino también en su viabilidad, financiación y posible conversión en negocio. "Unos se dedican a resolver la parte principal de ese reto y otros deben saber cómo hacerlo financieramente sostenible", resumió Campa.

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El objetivo común de ambos programas es reforzar el vínculo entre talento joven, innovación y tejido económico local. "El Ayuntamiento de Avilés siempre estará para apoyar esos proyectos y cualquier otra locura que nos presenten", afirmó Campa, que defendió la necesidad de seguir generando oportunidades para que los jóvenes puedan emprender y desarrollar actividad económica en la ciudad. El Clínic aporta la experiencia acumulada de dos décadas; Hackea Avilés pretende abrir ahora una vía nueva, más intensiva y práctica, para que las ideas puedan convertirse en soluciones reales y proyectos con recorrido.

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