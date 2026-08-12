La cerveza de Avilés se queda sin su brindis al sol: crónica del eclipse en el festival de Las Meanas
Los avilesinos tiran de humor y llegaron a colocarse hasta gafas especiales para disfrutar de una cita histórica sin ver el fenómeno entre birras
Avilés tiró de humor ante la imposibilidad de disfrutar del espectáculo visual del eclipse a causa de las nubes. «Estamos eclipsados con la cerveza», expresó José Manuel Blanco, que junto a su grupo de amigos y hermanas como Montse y Nieves, entre otros, disfrutaba de la anómala tarde en el festival de la cerveza de Avilés, una cita que continuará hasta el sábado en Las Meanas. «Íbamos a ir a Salinas pero al ver el día nublado, decidimos venir a eclipsarnos aquí», señalaron con gafas homologadas incluídas, como también hicieron Silvia de Isla y Jose Pacheco y la familia Poncela, que derrochaba simpatía: «Pensábamos ir primero a Salinas, luego al Niemeyer y al final decidimos quedarnos aquí a tomar algo». «En el Niemeyer no tenían picadillo», bromearon también con las gafas del eclipse preparadas por si había un claro en el cielo.
Y mientras la unión entre la luna y el sol era visible en otras partes del país, en Avilés fue imperceptible. Eso sí, la sensación de noche, de la «noche más corta de la historia» se vivió con entusiasmo. «Está más fresco», afirma Víctor Manuel Fernández en pleno auge de la oscuridad. Iris López confirmó que el ambiente estaba más «fresco» con las luces encendidas de la carpa central del festival. Ya con la vuelta a la claridad, Marcos Arenas se reía: «Menuda noche que nos pegamos, no me dio tiempo ni a dar un trago».
Y con la vuelta a la normalidad y con el humor por bandera, José García citaba a los presentes al próximo eclipse solar que producirá en cien años y en el que problablemente sí se pueda celebrar un brindis al sol.
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