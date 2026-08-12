Detenido en Avilés un hombre de 50 años tras quebrantar reiteradamente (seis veces este año) la orden de alejamiento de sus padres
El hombre acudía al domicilio familiar para exigir dinero con el que financiar su dependencia de las drogas y llegó a agredir físicamente a sus progenitores
A. R.
La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre de 50 años y natural de la localidad por quebrantar de forma continuada la orden de alejamiento que pesaba sobre él respecto a sus padres. El arrestado acudía al domicilio familiar para exigir dinero con el que financiar su dependencia de las drogas y llegó a agredir físicamente a sus progenitores.
La detención se produjo el pasado jueves, 6 de agosto, después de que la investigación y el seguimiento del caso permitieran comprobar que el hombre acudía de manera periódica y diaria a la vivienda familiar pese a la medida cautelar impuesta por el juez.
Su objetivo principal era obtener dinero de sus padres para financiar su dependencia de las drogas. Cuando los progenitores se negaban a entregarle las cantidades que solicitaba, el hombre adoptaba una actitud extremadamente violenta y llegó a agredirles físicamente.
La escalada de agresividad hizo necesaria en diversas ocasiones la intervención de la Policía. En una de ellas, el hombre llegó a arremeter contra los agentes que acudieron en auxilio de sus padres, por lo que fue detenido por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.
El arrestado es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad. A los seis incumplimientos de la medida cautelar registrados en lo que va de 2026 se suman otros tantos durante 2025 por el mismo motivo. En total, le constan 19 detenciones por parte de la Policía Nacional de Avilés por diversos hechos delictivos.
Una vez finalizado el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Avilés, en funciones de guardia. El titular del juzgado decretó su ingreso inmediato en prisión.
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