Detenido un conductor en Soto del Barco tras sufrir un accidente cuando cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida

Un conductor fue detenido el pasado domingo después de verse implicado en un accidente de tráfico en la carretera SB-3, entre Soto del Barco y San Juan de la Arena, y arrojar una tasa de 1,02 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. El siniestro se produjo alrededor de las 13.20 horas y requirió la intervención de efectivos de la Policía Local de Soto del Barco. Pese al accidente, únicamente hubo que lamentar daños materiales y lesiones de carácter leve.

Durante la actuación, los agentes sometieron a uno de los conductores implicados a las correspondientes pruebas de alcoholemia. El resultado, 1,02 mg/l, llevó a la Policía Local a proceder a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y a instruir las diligencias correspondientes. El cuerpo municipal aprovechó el suceso para insistir en que "el alcohol y la conducción son absolutamente incompatibles" y recordar que ponerse al volante después de consumir alcohol representa un grave peligro tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía.

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La Policía Local aprovechó además la intervención para reiterar su reclamación de unas dependencias policiales adecuadas, accesibles y acordes con las funciones que desempeñan los agentes. El cuerpo sostiene que las instalaciones deben garantizar la seguridad y unas condiciones mínimas de privacidad, confidencialidad y dignidad, especialmente a la hora de atender a víctimas, testigos, detenidos o personas implicadas en accidentes. Los agentes aseguran que se trata de una reivindicación planteada desde hace tiempo y todavía desatendida, y recalcan que no piden únicamente un espacio de trabajo mejor, sino los medios necesarios para prestar el servicio policial con "seguridad, privacidad y dignidad".