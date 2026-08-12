Los expertos de La Granda fían en la energía nuclear el futuro de la gran industria

Yolanda Moratilla, la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería, puso las piezas del juego nuclear sobre la mesa: “A nivel mundial, en el período 2030-2050, la energía nuclear va a experimentar un resurgimiento con los Small Modular Reactor (SMR) -reactores de fisión transportables-. Van a ser absolutamente necesarios si no queremos contribuir más al calentamiento global consumiendo más gas. La única solución para no consumir más gas es poner más nuclear”.

Juan José del Campo Goristidi, de la consultoría Cordes GRZ Technologies, señaló que los riesgos de cerrar la generación con uranio son: “pérdida de firmeza del sistema eléctrico, deterioro de la calidad del suministro, aumento de emisiones de CO2, volatilidad del mercado eléctrico y la dilapidación de recursos públicos”. Así que, no parece una buena idea cerrar el grifo de la fisión. Y no lo parece porque las industrias tienen puesta su ambición de futuro en este tipo de energía.

Moratilla y Del Campo fueron dos de los ponentes del seminario “El renacimiento de la energía nuclear y la era de la descarbonización” que se celebró este martes en los cursos de La Granda en Avilés. Ambos participaron en la mesa redonda “La energía nuclear en el puzle eléctrico: tecnología baja en carbono para ir a la transición energética. Convivencia con las energías renovables y producción de hidrógeno”, el acto central de este seminario energético, una mesa redonda que dirigió Vicente Gutiérrez Peinador, que es el secretario general de la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (Primigea).

Final del sector

La profesora Moratilla, con las piezas sobre la mesa, habló con claridad “de la abolición del calendario de cierre de las nucleares y su ampliación de la utilidad para los 80 años”. Con esto se refería al acuerdo de 2019 entre las propietarias de las centrales nucleares españolas -son siete- y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos: cesar la actividad de todas ellas entre los años 2027 y 2035.

Este acuerdo del 2019, a juicio de Moratilla, no tiene sentido, pero tampoco lo tiene para el resto de los participantes en la mesa de La Granda: José Manuel Perlado, el presidente del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Carlos Aguilera, que fue director general de Industria del Principado, Manuel Fernández Ordóñez, que es doctor en Física Nuclear, y el propio Del Campo Gorostidi.

El problema que analizaron los expertos reunidos por el colegio de Ingenieros de Minas es cómo suplir la ausencia de la energía de procedencia nuclear si, finalmente, estas centrales se apagan. Y esto es un problema porque “el veinte por ciento del mix eléctrico en España es, precisamente, nuclear”, apuntaron. O sea, el “mix” es el total de la energía que gasta el país atendiendo a su procedencia. Si el 20 por ciento viene de la energía nuclear, el 23 por ciento procede de fuentes renovables.

“Tiene que haber primero un desarrollo de la tecnología de los SMR a nivel europeo”, convino Moratilla. Para la profesora esto se tiene que desarrollar porque, señaló, España “va a la cola” y hay “determinados sectores que son muy electroconsumistas”.

Gobierno antinuclear

“Yo creo que es importante que los árboles no nos impidan ver el bosque. Es decir, esto de hablar de los SMR está muy bien, pero primero vamos a hablar del horizonte más cercano y desde este punto de vista, lo más importante es la continuidad del parque nuclear”, señaló Manuel Fernández Ordóñez. “Debe mantenerse abierto: sí o sí”, apuntó y, después, señaló una serie de argumentos que apoyan su afirmación: “El Consejo de Seguridad Nuclear, con respecto a Almaraz, ya se ha pronunciado”, recordó. Lo hizo a mediados de julio y fue para informar favorablemente sobre la renovación de su autorización de explotación (según el acuerdo de los propietarios y el Estado, esta central debería bajar la persiana en 2027). “Por tanto, ahora, la pelota está en el tejado del Ministerio”.

Fernández Ordóñez predijo: “Se van a construir más centrales nucleares, claramente. Hay una fuerza tecnológica de los líderes mundiales por aumentar la potencia del parque nuclear. Al menos son 278 centrales nucleares en 17 países en el mundo. El mundo va por un lado y nosotros podemos ir por el mismo o podemos equivocarnos. Y luego, a muy largo plazo, por cierto, veinte o veinticinco años, yo creo que estamos ya hablando de los SMR. Es una apuesta a largo plazo".

Fernández Ordóñez puso el foco en el Gobierno: “El que tenemos ahora en España ha ejercido una política de persecución clara de la energía nuclear desde antes de que gobernara. Ya concurrió a las elecciones generales con un programa electoral en el que proponía el cierre de las centrales nucleares y las térmicas. Las térmicas incluían el gas”. Y subrayó: “Según la ley del sector eléctrico, la generación de electricidad es un mercado libre”, es decir, a su juicio, si es un mercado libre, el Gobierno no puede cerrar las nucleares. “Es una medida absolutamente arbitraria”.

Juan Carlos Aguilera, sin embargo, admitió que existen "problemas en las redes", pero también destacó que "muchos de los que había se han solucionado". Y se han solucionado, efectivamente, para atender las demandas de las grandes industrias.

Juan José del Campo Goristidi señaló que la energía nuclear representa “el 19 por ciento de los teravatios-hora generados en España, estamos a un nivel equivalente al de Estados Unidos, por encima del Reino Unido, por tanto estamos en una posición que hay que mantener”. Es decir, “las centrales españolas no se pueden cerrar”.