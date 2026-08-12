Fallece a los 75 años Manolita Álvarez, una de las mujeres con síndrome de Down más longevas de España

Luto en la comunidad de la asociación Rey Pelayo. Este miércoles falleció en Avilés María del Carmen Manuela Álvarez García, conocida por todos como Manolita, a los 75 años. Álvarez era una de las mujeres con síndrome de down más longevas de España y siempre luchó por la igualdad de oportunidades. Prueba de ello es que sabía mecanografía "utilizando todos los dedos", leer, escribir sin faltas de ortografía, tenía una caligrafía envidiable y bailaba y cantaba. Su capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Avilés y este jueves, a las 16.00 horas, tendrá lugar el acto de despedida. Acto seguido recibirá sepultura en el cementerio de Santa María de Trubia, en Oviedo.

Álvarez había nacido en Trubia. Fue hija única y siempre estuvo muy vinculada a su madre. De niña estudió en un colegio normalizado, donde le dieron -y aprovechó- la oportunidad de adquirir competencias básicas como la lectura y la escritura. Tras el fallecimiento de su progenitora, quedó al cuidado de su madrina, Pilar García Fernández. Además, Manolita Álvarez llevaba más de un cuarto de siglo participando en actividades de Rey Pelayo. Allí ganó independencia, hizo numerosos amigos y dejó una huella imborrable.

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“Si en su momento le hubiesen dado más oportunidades se habría defendido mucho mejor en la vida, pero eran otros tiempos”, afirmaba García a este periódico en 2022, sobre una mujer que trató de romper barreras y que fue un ejemplo desde su condición.