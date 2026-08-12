El faro de Cabo Peñas se someterá a un plan integral de reparación y mejoras
La Autoridad Portuaria de Gijón invertirá 534.124 euros en las obras, que se ejecutarán en seis meses
El Faro del cabo Peñas será sometido a un proyecto de reparación de desperfectos y mejoras, además de las construcciones vinculadas y el cierre perimetral de la parcela.
La Autoridad Portuaria de Gijón, a la que pertenece, ha sacado a licitación el proyecto de rehabilitación y mejora de las instalaciones, con un presupuesto de licitación de 534.124,14 euros, con impuestos incluidos. El plazo de ejecución se limita a seis meses y las ofertas se pueden presentar hasta el próximo día 26.
El edificio del propio faro y su entorno se ubican en el paisaje protegido del Cabo Peñas. Además, está registrado en el catálogo urbanístico de Gozón con nivel de protección parcial, y en el Inventario del Patrimonio Industrial Histórico.
Estado de conservación
Según consta en los pliegos de licitación, la conservación es aceptable, aunque "existen ciertas deficiencias producto del paso del tiempo, la exposición a un clima costero agresivo y el uso de materiales poco adecuados".
Así, en la memoria se detallan humedades que afectan a las paredes, a la pintura de la fachada y también en el interior, y a la carpintería. También presentan signos de oxidación y de humedades la escalinata y barandilla de la torre del faro. Y los mismo ocurre en las cocheras, en la torre de sirenas y en la verja del cierre perimetral que rodea el complejo.
Así que las obras consistirán en limpiar y raspar todas las zonas dañadas, incluida también la piedra de la fachada, pintar y alicatar tanto en el interior como en el exterior del edificio principal, en la torre del faro y en las cocheras. Y también realizar el tratamiento antioxidante en los elementos ornamentales, así como en el cierre perimetral, donde se sustituirán completamente los postes galvanizados y se reparará la valla mediante chorreado y galvanizado.
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