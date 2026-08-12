Ferrero prepara media tonelada de llámpares para su gran fiesta de prao junto al Cabo Peñas

Ferrero volverá este fin de semana a convertir la llámpara en bandera y el prao en punto de encuentro. La localidad de Gozón, situada junto al Cabo Peñas, prepara casi 500 kilos del popular molusco para la XXVI edición de un festival gastronómico que se celebrará los días 15 y 16 de agosto y que mantiene intacto su marcado carácter vecinal. La programación arrancará ya el viernes 14 con el estreno de una obra del grupo de teatro local. La cita hunde sus raíces en 1988, cuando los propios habitantes recogieron las llámpares, prepararon la salsa y atendieron una barraca que terminó desbordada por la afluencia de comensales, hasta el punto de tener que buscar más producto en el occidente de Asturias.

El Prau de la Romería será de nuevo el corazón de la celebración. El sábado, desde las 13.30 horas, comenzará la tradicional Llámparada, que continuará durante la jornada del domingo a partir de las 13.00. La organización quiere que el festival vaya más allá de la mesa y prepara una exposición con más de treinta carteles dedicados a la biología, anatomía, historia y métodos de recogida de la llámpara, además de vídeos sobre su captura, recetas y la evolución de la fiesta. Grandes reproducciones del molusco y frases vinculadas a Ferrero ambientarán un recinto en el que la Asociación de Vecinos entregará además la cuarta edición del reconocimiento al “llamparieg@ del año”, destinado a premiar la contribución al desarrollo de las actividades del pueblo.

La vertiente gastronómica compartirá protagonismo con un amplio programa festivo. El viernes, a las 22.30 horas, el Grupo de Teatro El Ferrero estrenará "Les Desventures de Xuacu", una comedia costumbrista asturiana de José Ramón Oliva dirigida por Flor María Granda, a la que seguirán la Rifa de la Carretilla y música de DJ Eventos Premium. El sábado habrá misa y procesión al mediodía, una gymkana de motos con Moteros Norteños a las 19.00 y verbena desde las 20.00. Para el domingo quedan los hinchables gratuitos, la Fiesta de la Espuma, el reparto de bollo preñao y vino entre los socios, la verbena con el Dúo Marfil, los fuegos artificiales de medianoche y la tradicional Rifa del Árbol, con regalos aportados por comercios del concejo.

Noticias relacionadas

La celebración sirve además como escaparate para un enclave que sus vecinos conocen como "El Norte del Norte". Ferrero se asienta en pleno entorno protegido del Cabo Peñas, entre hórreos, paneras y acantilados que alcanzan casi los cien metros, y ha ido sumando al atractivo del faro un creciente interés por el ecoturismo y el avistamiento de aves. Pero durante estos días el protagonismo regresará a los pedreros y a un producto humilde convertido en seña de identidad. Casi cuatro décadas después de aquella primera fiesta improvisada en torno a la Virgen de la O, la localidad mantiene viva una celebración que sigue mezclando gastronomía, comunidad y romería tradicional asturiana.