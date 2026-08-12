El Festival de Músicas y Danzas llevará los ritmos de Armenia, Colombia, Guinea-Bissau e Indonesia, a las calles de Avilés

“Es una de las citas más consolidadas, y esperadas por el público, no solamente avilesino, sino también de los visitantes en estos días de San Agustín". De de esta manera comenzó Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Festejos, la presentación del XLV Festival Internacional de Música y Danza Popular de Avilés. Fue en un acto celebrado en el ayuntamiento, en el que estuvo acompañada por Abelardo González, presidente de Sabugo ¡Tente Firme!, entidad organizadora del certamen, uno de los grandes clásicos del verano avilesino, uqe llevarán los ritmo,s bailes y música de Europa, Asia, África y América a las calles de la ciudad del 19 al 22 de agosto.

"Van a estar presentes cuatro contienen", destacó González, sobre la nómina de participantes. Armenia, representado por el grupo "Traditional Dance Ensemble "Hachn" nor Hachn", que cuenta con más de 50 coreografías folclóricas y etnológicas de carácter ritual, lírico y romántico; Indonesia, con el grupo "Karsa Seni" que, a pesar de su corta trayectoria, reúne 11 danzas tradicionales de distintas regiones del país que representan rituales agrícolas, celebraciones y tradiciones de bienvenida; Colombia, con "Show Dance: Cuerpos en Movimiento", donde combinan la danza tradicional del país con ritmos latinos y bailes de salón; y Guinea Bisáu, con "Netos de Bandim", que es un grupo surgido de la ONG AMIC que promueve la integración social de los jóvenes del barrio Bandim a través de la danza.

Todos ellos darán colorido y ritmo a las calles y plazas de Avilés. Están previstas actuaciones en Álvarez Acebal, Pedro Menéndez o la plaza de España los días 19 y 20 de agosto habrá actuaciones. Además, los días 21 y 22 se celebrarán las tradicionales galas en el auditorio de la Casa de Cultura. El precio de las entradas para acceder al edificio de Álvarez Acebal será de 3 euros. “Tendremos también el detalle de llevar el folclore al asilo para que los ancianos, entre los que me encuentro, y que no pueden disfrutar de ello, lo vean en persona y se queden contentos. Esperamos que sea una cosa que vaya a gustar, y con los años ir aumentándolo”, apuntó también González, de la 45.ª edición del certamen.

La concejala de Cultura destacaba la dedicación que la asociación "Sabugo ¡Tente Firme!" tiene cada año para sacar adelante este festival, destacando dos puntos sobre los que se establece: “Por un lado, es el festival más internacional de las fiestas de San Agustín. Y, por otro, permite a la gente disfrutar y conocer la cultura y el folclore de otros países sin tener que visitarlos”, añadía Yolanda Alonso sobre la cita.