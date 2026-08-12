Javier Andreu, vocalista de "La Frontera", que actúa el sábado en Avilés: "Dedicaremos el concierto a Jorge Ilegal, tocó con nosotros 'El Límite' en el que fue su último concierto"

"La Frontera", una de las bandas lengendarias del pop-rock español desembarca este sábado 15 de agosto en el parque del Muelle de Avilés como plato fuerte del festival La Mar de Ruido. Su líder y vocalista, Javier Andreu, repasa más de cuatro décadas en los escenarios, el recuerdo de sus compañeros de profesión y las claves de un directo enérgico que ya atrapa a tres generaciones.

¿Cómo se encuentra la banda en este punto de la gira?

Estamos en un momento magnífico, muy contentos. Llevamos ya una temporada de unos diez años en los que hemos conseguido dar con el orden perfecto de las canciones en el repertorio. Estamos tocando exactamente las canciones que la gente quiere escuchar en directo. Además, con la incorporación de Fede Fuma hace tres años hemos ganado un empujón impresionante. Estamos en un momento muy bueno.

Son ya más de cuatro décadas sobre las tablas...

¡42 años rodando! (sonríe). Y no nos cansamos.

Hay canciones que se han convertido en auténticos himnos del pop-rock nacional. "El límite", por ejemplo, forma parte de la memoria colectiva. ¿Qué tiene esa canción para seguir tan viva?

"El límite" es una canción muy querida porque habla de la añoranza hacia un amigo. La historia de la amistad siempre funciona muy bien, tanto en las novelas como en las canciones. Hablar de un amigo siempre es algo bueno. En este caso, además, la escribí con todo mi cariño para mi mejor amigo, que desafortunadamente falleció.

Hablando de amigos y de esta tierra, el vocalista de Ilegales, Jorge Martínez, nació en Avilés. ¿Habrá algún guiño para él en el concierto?

¡Es verdad, Jorge es de Avilés! Habrá que dedicarle el concierto, sin duda. Precisamente "El límite" se la podemos dedicar a él. Él la tocó con nosotros en el WiZink Center y, curiosamente, fue su último concierto. Tras tocar "El límite" con nosotros esa noche, volvió a su casa, enfermó y pasó lo que pasó. Fue algo horrible, pero guardo un recuerdo imborrable. Jorge era un tipo único: culto, sensible y un auténtico filósofo, más allá de la imagen dura que a veces daba.

Llevan años sin actuar en Avilés. ¿Qué tipo de show han preparado para el público del festival La Mar de Ruido?

Ahora mismo estamos en un plan muy punk, muy vaquero. Hemos seleccionado todas las canciones más rápidas y cañeras. Por supuesto no faltan clásicos como "El límite" o "Pobre luchador", pero le hemos dado mucho peso a temas muy potentes como "El hospital", "Noche de fuego" o "Vivo o muerto". Es un espectáculo muy enérgico.

A sus conciertos acude desde el público veterano hasta chavales. ¿Cómo se vive esa conexión intergeneracional?

Es una pasada. Justo este martes estuvimos tocando en Estepona (Málaga) y había chavales de 13 años en primera fila alucinando con el grupo, cantando todas las letras. A nuestros conciertos ya vienen tres generaciones: la gente de nuestra edad, sus hijos y los hijos de sus hijos. Es muy reconfortante.

Tras 42 años de trayectoria, muchos les consideran unos verdaderos supervivientes de la edad de oro del rock español...

Somos supervivientes porque es lo que nos gusta hacer. Nos apasiona actuar en directo, hacer feliz a la gente y ver desde el escenario cómo la gente baila y se lo pasa en grande. Cuando estoy en casa, entre gira y gira, lo único en lo que pienso es en cuándo será la próxima actuación. Es un trabajo maravilloso. Ahora tocamos mejor que nunca. Toni ("Marmota") y yo mantenemos la esencia original, pero contamos con un batería y un guitarrista más jóvenes que le dan una fuerza brutal al sonido. Esto no tiene fin, moriré con las botas puestas, no me quiero jubilar de nada.

¿Cómo ve el panorama musical actual y las nuevas corrientes?

La verdad es que no sigo mucho la música actual. Dejé de escuchar Radio 3 hace años, cuando cambió el formato. Pero el resto... el reguetón me parece una asquerosidad y la escena internacional tampoco me dice mucho. Me sigo quedando con el rock clásico, los "Ramones" y el sonido de siempre.

¿Hay espacio para nuevas composiciones de "La Frontera" en el horizonte?

Yo sigo componiendo continuamente en casa. Para mí es una gimnasia mental necesaria; llevo haciendo canciones desde los 13 años y no puedo parar. Tengo libretas llenas de letras y temas terminados. Cuando nos dé a la banda por meternos al estudio a hacer un disco nuevo, lo haremos. De cara a este invierno igual nos planteamos grabar temas nuevos. Sería una buena idea.

¿Qué le diría a alguien que esté dudando si acercarse este sábado al parque del Muelle?

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Le diría que vamos a repasar el 80% de nuestros tres primeros discos y lo mejor del cuarto y el quinto. Van a escuchar todas las canciones más conocidas, las más cañeras, y se lo van a pasar de puta madre. Les esperamos a todos en Avilés.