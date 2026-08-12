Perlado sitúa la fusión nuclear como una realidad entre 2030 y 2050
El presidente del Instituto de Fusión Nuclear de la Politécnica de Madrid confía en que la inversión privada acelere el desarrollo de esta tecnología
S. F.
José Manuel Perlado, que preside el Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, es uno de los expertos principales en la fusión nuclear, que busca crear energía a partir del hidrógeno y, funcionando como pequeños soles, ir creando elementos subsiguientes en la tabla como el helio, litio… “Tal y como yo lo veo -y llevo 55 años trabajando en ello- esto va a ser una realidad en la frontera de 2030-2050”.
Y señaló que lo será no porque las instituciones públicas apuesten por ella, sino porque la empresa privada se sumerja en este futuro a la vuelta de la esquina porque, además, dijo Perlado, se producirá “una combinación del trabajo público y privado”.
“Hoy en día ya hay empresas que ya están en una frontera de los 12.000 a 15.000 millones de dólares de inversión industrial en la fusión nuclear. Hay empresas que están planteando seriamente que puede haber una planta piloto en el año 2035-2036. No se pretende en absoluto conectar a la red exactamente, pero si conecta, lo hará episódicamente”, señaló Perlado.
“La perspectiva europea en este sentido está en el año 2040-45, pero no me lo creo. Por ahí también está el planteamiento japonés, pero tampoco me lo creo. Los norteamericanos son más prudentes en este sentido y públicamente manejan este mismo calendario. Desde el punto de vista público no va a salir, desde el punto de vista privado, sin embargo, sí”, señaló el profesor.
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