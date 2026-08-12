El velero español Licor 43 y su histórica vuelta al mundo reviven 45 después en el Museo Marítimo de Asturias

Pepe Hermida es un apasionado del mar. Tal es así que ha querido contribuir a ampliar la colección del Museo Marítimo de Asturias de Luanco con una donación que repasa la vuelta al mundo a vela que el primer barco español, "Licor 43", hizo a principios de los años ochenta. El castrillonense ha donado un panel con todo lujo de detalles sobre esa travesía en la que participó su amigo Tomás Gallard, entre otros.

Ese panel en el que se muestran todos los entresijos del viaje, como la rotura de dos mástiles entre otros detalles, viene acompañado de un gran mapa del mundo en el que especifica las diferentes etapas de aquella prueba de la que ahora se cumplen 45 años. "Era la primera vez que un velero español participaba en una prueba similar, de ahí su importancia", destaca Hermida, que habla de la "hazaña" del "Licor 43".

El donante de este testimonio gráfico incide en que el panel, que luce desde principios de julio en el Marítimo, documenta la participación del equipo español en la tercera edición de la regata, entonces conocida como Whitbread Round the World Race. Tiene por objetivo mantener viva la memoria de aquellos 14 tripulantes que, con escasos medios técnicos y bajo condiciones extremas, consiguieron completar el desafío. "Este humilde recordatorio pretende avivar la llama de aquellos regatistas que ya nadie recuerda", explica Hermida sobre su iniciativa.

El "Licor 43" fue construido en Cartagena y diseñado por Joaquín Coello, que fue a su vez el patrón de aquella embarcación. Aquel velero "no solo representó a España en la vuelta al mundo", sino que demostró una gran capacidad para culminar todas las dificultades llegando incluso a realizar reparaciones en alta mar, como en aquella ocasión en las inmediaciones de Mar de Plata en la que tuvieron que solucionar una de las dos roturas de mástil.

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La donación no es solo un objeto museístico, sino una reivindicación del valor y la caballerosidad en el mar. Según apunta Hermida, en una era donde la tecnología GPS domina la navegación, es clave recordar cómo aquellos pioneros se guiaban con sextantes y una determinación férrea para superar las adversidades. "En 2023 Alicante fue la sede de la Vuelta al mundo de vela, coincidiendo con el 50º aniversario de la primera edición, sin embargo no mencionaron al primer barco español en participar", señala Pepe Hermida.