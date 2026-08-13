Avilés se "blinda" para la noche de los fuegos de San Agustín: más de 65 agentes velarán por la seguridad de los asistentes y las restricciones comenzarán a las 23.15

Un dispositivo especial compuesto por más de 65 agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, a los que se sumarán unidades especializadas de refuerzo, velará por la seguridad durante la tradicional noche de los fuegos artificiales de las fiestas de San Agustín en Avilés. Este despliegue coordinado garantizará el normal desarrollo del espectáculo pirotécnico, que se lanzará desde la dársena del Centro Niemeyer el próximo 27 de agosto a medianoche.

El plan de seguridad se abordó en una reunión de coordinación este jueves celebrada en el Centro Niemeyer. La concejala de Festejos de Avilés, Yolanda Alonso, explicó que el objeto del encuentro es reforzar la coordinación de todas las instituciones y los cuerpos de seguridad implicados. "Esta reunión es clave para que ese día tan importante todo salga bien", detalló la edil. En la mesa de trabajo participaron también representantes de la Policía Portuaria, Guardia Civil, ArcelorMittal, ADIF, Renfe, la Autoridad Portuaria, el Aeropuerto de Asturias y la empresa pirotécnica adjudicataria, Xaraiva.

Por parte de la Policía Local, un dispositivo de unos 40 efectivos prestará servicio entre los turnos de tarde y noche para supervisar el tráfico y la movilidad urbana. El inspector de la Policía Local, Santiago Osorio, señaló que la mayor afectación viaria se concentrará en las arterias del Puerto y la calle El Muelle, "que son vías principales de comunicación de la ciudad". Osorio precisó además que estas restricciones al tráfico "empezarán a las 23.15 horas y finalizarán cuando terminen los fuegos, más o menos sobre las 00:20 horas", recordando que, al no celebrarse este año concierto en la explanada del Niemeyer, la movilidad peatonal tras los fuegos se dirigirá principalmente hacia la Pista de la Exposición, donde una gran verbena reunirá en una misma noche a "Panorama" y a "París de Noia".

La Policía Nacional aportará un contingente de unos 25 agentes de la comisaría avilesina, al que se sumarán unidades de refuerzo desplazadas desde la Jefatura Superior de Asturias. La comisaria de la Policía Nacional de Avilés, Inmaculada Leis, destacó que "vendrá un subgrupo de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), vienen guías caninos y el TEDAX". Recordó además que "aunque (la noche de los fuegos) siempre ha salido muy bien, no dejamos de estar en el nivel 4 de alerta antiterrorista y siempre tenemos que estar prevenidos". Leis remarcó asimismo que la prioridad fundamental de la jornada será "el control de masas, evacuar a la gente con orden y que no exista ninguna alteración; en definitiva, que la gente disfrute con total normalidad, es prevención y reacción coordinada en caso de que suceda algo".

Noticias relacionadas

Para coordinar en tiempo real todas las incidencias, se establecerá un centro de mando en la propia Jefatura de la Policía Local con un enlace directo de la Policía Nacional para garantizar una respuesta ágil e integrada durante toda la noche de los fuegos.