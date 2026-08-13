El Carbayedo se sentará a la mesa para celebrar a San Roque

Como ya sucediese el año pasado, El Carbayedo no tendrá sus tradicionales fiestas de San Roque. Pero pese a ello, el barrio no va a renunciar a reunirse. La asociación de vecinos El Hórreo y la asociación de comerciantes Disfruta Carbayedo han organizado para este sábado, 15 de agosto, una comida de hermandad con la que pretenden mantener vivo el espíritu de unión y convivencia entre los residentes.

La cita será en el patio cubierto del Colegio Palacio Valdés y contará con mesas reservadas para aproximadamente 200 personas. La propuesta de la organización mantiene la esencia de los banquetes populares, donde cada comensal lleva sus propios alimentos y bebidas, con el propósito de compartir mantel y mesa junto a familiares, amigos y vecinos.

Está previsto que la jornada dé comienzo a 12.30 horas del mediodía, con juegos infantiles y el reparto del bollo y el vino entre los socios de la asociación. Después, a las 14.00 tendrá lugar la comida popular. En la sobremesa también habrá protagonismo, desde las 16.00 hasta las 19.00, con música y actuaciones asturianas, además de un sorteo de regalos.

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Con esta iniciativa, las dos asociaciones buscan que la ausencia de una comisión organizadora de las fiestas de San Roque no impida al barrio disfrutar de una jornada de unión. "Disfrutar entre todos de una agradable jornada de convivencia es el objetivo", apuntan desde El Hórreo.