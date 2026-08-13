Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El Carbayedo se sentará a la mesa para celebrar a San Roque

La Asociación de Vecinos El Hórreo y Disfruta Carbayedo reunirán este sábado a cerca de 200 personas en una comida de hermandad ante la falta de una comisión festiva

Ambiente festivo en El Carbayedo, en las extintas fiestas de San Roque.

Ambiente festivo en El Carbayedo, en las extintas fiestas de San Roque. / Ricardo Solís

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Vázquez Alonso

Avilés

Como ya sucediese el año pasado, El Carbayedo no tendrá sus tradicionales fiestas de San Roque. Pero pese a ello, el barrio no va a renunciar a reunirse. La asociación de vecinos El Hórreo y la asociación de comerciantes Disfruta Carbayedo han organizado para este sábado, 15 de agosto, una comida de hermandad con la que pretenden mantener vivo el espíritu de unión y convivencia entre los residentes.

La cita será en el patio cubierto del Colegio Palacio Valdés y contará con mesas reservadas para aproximadamente 200 personas. La propuesta de la organización mantiene la esencia de los banquetes populares, donde cada comensal lleva sus propios alimentos y bebidas, con el propósito de compartir mantel y mesa junto a familiares, amigos y vecinos.

Está previsto que la jornada dé comienzo a 12.30 horas del mediodía, con juegos infantiles y el reparto del bollo y el vino entre los socios de la asociación. Después, a las 14.00 tendrá lugar la comida popular. En la sobremesa también habrá protagonismo, desde las 16.00 hasta las 19.00, con música y actuaciones asturianas, además de un sorteo de regalos.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, las dos asociaciones buscan que la ausencia de una comisión organizadora de las fiestas de San Roque no impida al barrio disfrutar de una jornada de unión. "Disfrutar entre todos de una agradable jornada de convivencia es el objetivo", apuntan desde El Hórreo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
  2. Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
  3. Macroverbena a la vista: Panorama y París de Noia actuarán en este pueblo de Asturias
  4. Nuevo accidente en el Aeropuerto de Asturias: una ambulancia, obligada a desplazarse al aeródromo
  5. Fin a la incertidumbre en Saint-Gobain: la multinacional francesa anuncia la construcción de un horno híbrido en la planta de Avilés
  6. La lluvia y las tormentas eléctricas aguan la noche mágica del 'Songs for an Ewan Day' en Salinas: 'Volveremos al bosque
  7. El hotel de cinco estrellas 'Gran Lujo' de Avilés abrirá el próximo verano: tendrá doce suites y el precio por noche podrá alcanzar los 450 euros
  8. Un coche calcinado a la entrada del túnel de Arnao obliga a cortar el tráfico en ambos sentidos

El Carbayedo se sentará a la mesa para celebrar a San Roque

El Carbayedo se sentará a la mesa para celebrar a San Roque

Avilés se "blinda" para la noche de los fuegos de San Agustín: más de 65 agentes velarán por la seguridad de los asistentes y las restricciones comenzarán a las 23.15

Avilés se "blinda" para la noche de los fuegos de San Agustín: más de 65 agentes velarán por la seguridad de los asistentes y las restricciones comenzarán a las 23.15

Colas para adquirir los primeros abonos de la nueva temporada teatral en Avilés

Colas para adquirir los primeros abonos de la nueva temporada teatral en Avilés

La Policía Nacional asegura que Villalegre es un entorno seguro pese a los robos recientes

La Policía Nacional asegura que Villalegre es un entorno seguro pese a los robos recientes

Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano

Más turistas extranjeros, mesas llenas, pero menos dinero en la caja: la radiografía de la hostelería de la comarca de Avilés en la primera mitad del verano

Saint-Gobain divide en "paquetes" la obra del nuevo horno de vidrio flotado de Avilés, que ejecutará la industria auxiliar

Saint-Gobain divide en "paquetes" la obra del nuevo horno de vidrio flotado de Avilés, que ejecutará la industria auxiliar

Fallece a los 75 años Manolita Álvarez, una de las mujeres con síndrome de Down más longevas de España

Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitera "Susi" Amores

Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitera "Susi" Amores
Tracking Pixel Contents