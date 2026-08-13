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Colas para adquirir los primeros abonos de la nueva temporada teatral en Avilés

Pilar Durán y Elena Vázquez, en la taquilla del Centro Niemeyer.

Pilar Durán y Elena Vázquez, en la taquilla del Centro Niemeyer. / Mara Villamuza

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Illán García

Illán García

Avilés

Las hermanas Ruano, Visi y Ángela, Rosa Sariego y Mercedes Hidalgo son solo cuatro aficionadas al teatro que este jueves hicieron cola en el Centro Niemeyer para adquirir los abonos de la nueva temporada. "A ver si tenemos suerte", señalaron las cuatro, que prefirieron ponerse a la fila que adquirir los pases a través de internet. "A veces se te cuelga el ordenador o hay problemas, por eso es mejor venir en persona", señaló Visi Ruano. La fila situada en la parte exterior del edificio rondaba las veinte personas sobre las 11.00 horas. La venta de nuevos abonos se desarrollará hasta el próximo lunes y las entradas sueltas, a partir del jueves 20.

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