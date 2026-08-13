El heavy de "Tierra Santa" lidera la primera noche de La Mar de Ruido en Avilés

El heavy metal vuelve al parque del Muelle de Avilés. "Tierra Santa", la legendaria banda riojana será la cabeza de cartel de la primera de las dos jornadas del festival La Mar de Ruido, una de las principales citas del verano avilesino, con más de veinte ediciones a sus espaldas de rock en su amplísima expresión y organizado por Norte Sur. Y lo hará con fuerza, con la garra asociada a este género musical que sirve además como anticipo a las fiestas de San Agustín.

La cita con la música en directo comenzará a las 20.00 horas. Los primeros acordes partirán del denominado Menéndez Stage de la mano de “The Hazers”, una banda local que no solo se encargará de dar el pistoletazo de salida al certamen, sino también de ambientar los intermedios entre cada actuación del escenario principal, que como manda la tradición, estará ubicado en el quiosco de música del parque del Muelle. El Menéndez Stage estará ubicado a pie de calle en la zona más próxima a la fuente del parque del Muelle.

“Zernías” cogerá el testigo sobre las tablas del quiosco del Muelle. La banda avilesina de rock será la encargada de encender la llama de la primera gran noche de "La Mar de Ruido". Le seguirá el grupo “Ritual”, que es un tributo a “Ghost” y que evoca a través de un atmósfera teatral los principales éxitos de la contundente banda original de origen sueco.

Los heavys de “Tierra Santa” serán los encargados de cerrar la noche, lo harán con su imponente sonido metálico, sus líricas épicas y con la seguridad sonora de que son historia viva del heavy metal en España con décadas de trayectoria y como faro en el que se han mirado sus contemporáneos. La banda hará gala de su versatilidad dentro del campo metalero.

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La segunda jornada del festival contará con la participación de otras cuatro bandas. “Los Ramones” tocarán en el Menéndez Stage mientras que el quiosco acogerá los conciertos de “Pedrá”, que es un tributo a “Extremoduro”, los británicos “Nine Bellow Zero” y el pop rock de “La Frontera”. Y como postre, el domingo habrá concierto de Pepe G. Álvarez en La Taberna Rock, en la calle Libertad, a las 13.00 horas.