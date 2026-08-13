Todo listo para una nueva edición del Carnaval de verano de Luanco

Luanco se transforma cada 14 de agosto. Y esto es así porque es la fecha del Carnaval de verano, una celebración popular que concita en la capital gozoniega a centenares de personas desde hace décadas. La fiesta de los disfraces de Luanco es una de las fechas que los más antroxeros tienen marcado en rojo para lucir esas vestimentas que, por cuestiones de las temperaturas, no suelen encajar en los carnavales tradicionales de invierno.

El Ayuntamiento de Gozón, consciente del impacto popular de la fiesta, permite a los bares y cafeterías cerrar sus puertas más allá del horario habitual -hasta las 4.00 horas de la madrugada- y a los locales con música amplificada que han de dejar de vender a las 6.30. También estará permitido la instalación de barras en el exterior de los locales, de forma paralela a las fachadas, entre otras medidas para animar una fiesta en la que cada año se suman no solo los luanquinos y veraneantes sino también vecinos de los concejos más próximos. Otra de las cuestiones que indica el Ayuntamiento en un bando relativo al Carnaval de verano es que las peñas que quieran utilizar carrozas deberían haberlo solicitado previamente por registro.

Esta fiesta suele venir aparejada de una dotación especial de seguridad y personal sanitarios, principalmente, centrados en la práctica del botellón, que se ha llegado a concentrar en diferentes puntos de la capital del concejo a lo largo de los últimos años.

Hace años que la fiesta del Antroxu estival luanquín incluye a los más pequeños con la organización de diversas actividades, que se desarrollan en la explanada del muelle viejo de Luanco. En esta edición, el Ayuntamiento de Gozón ha organizado una fiesta infantil pensada en el público familiar. Así, la propuesta para generar una cantera carnavalera en Luanco comenzará a las 17.00 horas en el muelle viejo. Allí está programado un taller de diseño de "stickers" antroxeros. Una hora después, las actividades continuarán con un espectáculo de magia de 45 minutos de duración y que prevé comenzar a las 18.00 horas. El broche final lo pondrá un gran desfile de disfraces amenizado por un dj de animación entre las 19.00 y las 21.30 horas y todo en la explanada.

El Ayuntamiento recuerda en su cartelería que, para participar en el desfile, será imprescindible realizar una inscripción previa en el propio muelle viejo luanquín el en horario de 17.00 a 19.00 horas. Una de las claves será ir disfrazado de cualquier animal o personaje ya que la temática es libre para todos los participantes.

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La fiesta nocturna abarca todo el casco urbano de Luanco, la zona de La Ribera y Ortega y Gasset como principales enclaves de una cita singular que llena cada año la capital gozoniega.