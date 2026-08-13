Pérez Simón pone su colección al servicio de Avilés: "Todo lo que tengo en Asturias se podrá ver la ciudad todos los años"

En “La memoria de lo cotidiano” -la cuarta exposición consecutiva que acoge la Casa de Cultura de Avilés a partir de los fondos del empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón- hay veintiuna piezas artísticas: pintura, sobre todo, pero también pequeñas esculturas -de Urrusti, por ejemplo-. “Todo lo que tengo en Asturias podrá verse en Avilés todos los años”, aseguró este jueves el coleccionista, en su visita anual a la villa del Adelantado. Es decir, que habiendo habido cuatro exposiciones, la quinta ya está en la cocina.

Pérez Simón llegó a Avilés este jueves para tener un encuentro con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, con su concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y con la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez. Para eso y para anunciar públicamente que “el próximo año” abrirá ya por fin La Serrería de la Belga, el museo que acogerá en Madrid -en la calle Alameda: a un paso del Reina Sofía, el Thyssen y el Prado- los tesoros principales de la colección del empresario y mecenas.

La consejera recordó que en unos días Asturias reconocerá a Pérez Simón como Hijo Predilecto y que esto será así “por su marcada generosidad”. Y señaló asimismo que la colección del empresario “como es muy grande en número, pero también en la diversidad de la temática que aborda, de las épocas que aborda", ofrece diferentes lecturas, y "además sirve para dar a conocer también mucho la obra de autores asturianos”.

Todo esto fue antes de que Alicia Vallina, la comisaria de la muestra abierta en la Casa de Cultura, ofreciera una visita guiada -aparte de al propio Pérez Simón-, al público que a mediodía se detuvo a contemplar obras de Nicanor Piñole, Evaristo Valle o Nicolás Martínez Ortiz de Zárate: pintura de raíz asturiana, pero también vasca. Vallina explicó sobre la exposición -que estará disponible para los espectadores hasta el próximo 7 de septiembre- que el conjunto es un recorrido por “la diversidad de enfoques del costumbrismo español”.

Pérez Simón admitió que poder mostrar su colección de manera pública le produce “toda la satisfacción del mundo”. Y añadió que toda esa “satisfacción” se incrementa porque “además, lo estoy haciendo en Madrid de una forma muy interesante, porque en Madrid han sido muy amables en proporcionar todo lo que hemos querido”. Y es que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de la Fundación Pérez Simón la antigua nave de Sociedad Anónima Belga de los Pinares del Paular. Actualmente, está en obras. Lo previsto es que la rehabilitación conserve su carácter industrial, pero adapte sus espacios a usos museísticos.

El coleccionista -que reconoció “unas siete mil obras” de su propiedad- explicó también que “en México, obviamente, va a haber un centro cultural”. Y recordó que nació en Asturias -en Turanzas, en Llanes- y que ya estaba en la capital azteca a los seis años. Estudió Economía y Bolsa. “Siempre desarrollé mi vida en las empresas”. Hasta que llegó el arte, que lo hizo por medio de una novia que tuvo, apuntó.

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Mariví Monteserín, por último, agradeció a Pérez Simón su compromiso con Avilés, “que hace posible que todos los veranos la ciudad pueda disfrutar de una parte de sus siete mil obras”. Esos veranos de los que habló la alcaldesa fueron: el de 2023 –“Retratos en la colección Pérez Simón”-, el de 2024 –“Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón” y el año pasado, el de “Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón”. El empresario no dudó en responderle: “Yo estoy encantado, además. Estoy encantado en todo, eh”.