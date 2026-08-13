La Policía Nacional asegura que Villalegre es un entorno seguro pese a los robos recientes

La Policía Nacional ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Villalegre tras los últimos robos registrados en el barrio. La comisaria, Inmaculada Leis, se ha reunido con la asociación de vecinos para detallarles que pese a los asaltos, el barrio "sigue siendo un entorno seguro". "Aunque la comisión de varios robos y tentativas recientes en una misma calle ha generado cierta alarma, Leis aclaró que se trata de episodios concretos que no responden a una degradación generalizada de la seguridad", señaló la Policía Nacional en un comunicado en el que abundan, además, en que los índices de delincuencia convencional en Avilés han descendido en los últimos dos años y medio, manteniéndose estables en los meses recientes. Avilés, afirman desde el cuerpo, registra "niveles de criminalidad equiparables a los de ciudades con menor población, como Ávila o Segovia, situándose dentro de una de las provincias más seguras de España". Para dar respuesta a la inquietud de la ciudadanía, la Policía Nacional incrementará la presencia de patrullas en la zona de forma preventiva, manteniendo la habitual coordinación con la Policía Local de Avilés.

Sobre los hechos denunciados, los mandos policiales detallaron que en la última semana se ha detenido a una persona relacionada con tres de los delitos cometidos en la zona. Las pesquisas indican que los demás hechos estarían vinculados a grupos itinerantes que operan a nivel nacional aprovechando las vacaciones de verano, periodo en el que muchas viviendas quedan vacías.

El delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Avilés, Alberto Vior, ofreció una serie de recomendaciones prácticas a los vecinos con el fin de blindar las viviendas frente a posibles intrusiones, especialmente en época de vacaciones. Recordó que los asaltantes suelen fijarse en inmuebles que muestran signos evidentes de desocupación como persianas bajadas de forma prolongada o buzones saturados de correspondencia y que evitan aquellas casas provistas de iluminación adecuada, alarmas o cámaras.

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Como prueba de la eficacia de estos sistemas, se destacó que dos de las recientes tentativas de robo en Villalegre se frustraron precisamente al activarse esos dispositivos de alerta, indicaron desde la Policía Nacional, que no dudaron en agradecer además la implicación y la respuesta de los vecinos de Villalegre en la reunión celebrada hace días. La Policía recordando a los residentes que tienen a su disposición los canales habituales para comunicar cualquier sospecha, así como la posibilidad de solicitar charlas informativas sobre seguridad dirigidas a comunidades de propietarios.